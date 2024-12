ASSE – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Saint-Etienne pour affronter l’ASSE pour le compte des 32e de finale de Coupe de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille sera donné ce dimanche 22 décembre à 14h45. Le match sera diffusé en direct sur Bein SPORT et France3.

Les groupes

Olympique de Marseille

ASSE

Gardiens : Maubleu, Touré et Larsonneur

Défenseurs : Cornud, Abdelhamid, Briançon, Batubinsika, Appiah, Makhloufi, Pedro

Milieux : Fomba, Ekwah, Mouton, Bouchouari, Fall, Miladinovic, Sahraoui

Attaquants : Cafaro, Davitashvili, Stassin, Sissoko, Aiki

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia – Merlin, Höjbjerg, Rongier, Luis Henrique – Greenwood, Harit– Maupay.

ASSE :

Maubleu – Appiah, Batubinsika, Pétrot, Cornud – Bouchouari, Ekwah, Mouton – Davitashvili, Stassin, Tardieu.

Le Stade

Ce match se jouera au stade Stade Geoffroy Guichard (41 965 places).

L’Arbitre de cet ASSE – OM

L’arbitre désigné pour ASSE – OM ce dimanche est monsieur Jérémy Stinat. Il sera assisté le long des lignes de touche par Christophe Mouysset et Ludovic Reyes. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Pierre Retail.

La Météo

Prévision météo à Saint-Etienne à 15h00 (*)

– Pluie (couverture nuageuse 98%)

– Pourcentage de pluie : 56%

– Température 6°C / ressentie 0°C

– Vent : ONO 20km/h

– Taux d’humidité : 82%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS ASSE EN CdF

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 0 Victoires ASSE : 2

Déclarations d’avant-match

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué que le match contre les verts en Coupe de France sera différent que l’affrontement d’il y a deux semaines :

« On n’a pas gagné facilement (en championnat). On a gagné parce qu’on a fait un gros match, une grosse prestation, on a très bien joué. Peu d’équipes avaient gagné là-bas (à Saint-Étienne). Ce sera complètement différent dimanche. Les joueurs là-bas voudront faire bonne impression devant leur nouvel entraîneur. » »

Huard : « Malheureusement, Léo Pétrot et Mathis Amougou seront absents pour blessure suite au match de Toulouse, il y a une lésion au mollet. On enregistre le retour de Mathieu Cafaro de suspension et d’Anthony Briançon, de maladie. Mickaël Nadé et Augustine Boakye sont sur la bonne voie, mais c’est encore trop tôt et trop juste. Aïmen Moueffek est aussi en bonne voie, on espère qu’il sera là pour le reprise. On espère retrouver des joueurs après les vacances. Anthony Briançon est apte à jouer, il arrive à enchainer les séances, on va aller gratter du temps du jeu sur ce match. Thomas Monconduit est toujours à l’arrêt, il est en reprise, il n’est pas encore apte. Ibrahima Wadji, il y avait le genou initialement mais ça pourrait être musculaire. On attend les examens complémentaires pour connaître son temps d’absence. »