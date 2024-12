ASSE – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Saint-Etienne pour affronter l’ASSE pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille sera donné ce dimanche 8 décembre à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN, diffuseur officiel du championnat. Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming sur la plateforme.

Les groupes

Olympique de Marseille

𝑳𝑬 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷𝑬 📋 Les 2️⃣2️⃣ marseillais convoqués par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour le déplacement à Saint-Étienne ce soir 💪 pic.twitter.com/BtOxomj59d — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 8, 2024

ASSE

Gardiens :

Gautier LARSONNEUR, Brice MAUBLEU

Défenseurs :

Yunis ABDELHAMID, Dennis APPIAH, Dylan BATUBINSIKA, Pierre CORNUD, Kévin PEDRO, Léo PÉTROT

Milieux :

Mathis AMOUGOU, Benjamin BOUCHOUARI, Pierre EKWAH, Cheikh FALL, Lamine FOMBA, Igor MILADINOVIC, Louis MOUTON, Florian TARDIEU

Attaquants :

Ayman AIKI, Zuriko DAVITASHVILI, Ibrahim SISSOKO, Lucas STASSIN.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia – Merlin, Höjbjerg, Rongier, Luis Henrique – Greenwood, Rabiot – Maupay.

ASSE :

Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Pétrot – Bouchouari, Ekwah, Mouton – Aiki, Sissoko, Davitachvili.

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au stade Stade Geoffroy Guichard (41 965 places).

L’Arbitre de ceT ASSE – OM

L’arbitre désigné pour ASSE – OM ce dimanche est monsieur Jérome Brisard. Il sera assisté le long des lignes de touche par Alexis Auger et Valentin Evrard. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Thierry Bouille. Les deux arbitres assistants vidéo seront Cyril Gringoire et Dominique Julien.

La Météo

Prévision météo à Saint-Etienne à 21h00 (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 46%

– Température 4°C / ressentie 3°C

– Vent : ONO 9 km/h

– Taux d’humidité : 89%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS ASSE EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 51 Match nul : 22 Victoires ASSE : 41

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué l’importance d’enchaîner dimanche soir face aux Verts :

« ASSE – OM ? Je connais l’importance de ce match, de la chaleur du stade de Saint-Etienne. On en a parlé depuis mardi. Il faut qu’on fasse un nouveau gros match après Lens, après Monaco, pour donner de la continuité (…) Il ne faut pas gagner les deux prochains, mais les trois prochains matches. Sinon ce sera une fin d’année de merde !«

Dall’Oglio : « L’OM ? Ce sont des prétendants au titre même si on sait que le PSG est devant. Quand on voit les derniers matchs de Marseille, on les a étudiés, il y a des grosses individualités. Ils sont encore à la recherche d’un très gros collectif pour aller chercher au moins le top 3 en fin de saison en Ligue 1. Ils sont allés chercher des joueurs de très grosse qualité, un gros entraineur également (De Zerbi, ndlr). Ils viennent à Geoffroy-Guichard pour gagner mais nous, on n’est pas là pour se faire trucider mais pour resister et sortir les armes qu’on a sorties sur les derniers matchs à domicile, on en est capable. Il y a en face une équipe avec un très gros budget qui achète des joueurs de talents. Ils ont certainement plus de talent que nous. On n’a pas les mêmes ambitions, c’est complètement différent. Certains joueurs chez eux ont plus de mental, certains du physique, certains de la technique. On ne peut pas avoir ce genre de joueurs mais on doit avoir d’autres arguments pour les contrer. Ils ont un effectif taillé pour jouer l’Europe, il est donc pléthorique avec des postes doublés, parfois triplés. Nous, on n’a pas ça, il y a beaucoup de différences. »