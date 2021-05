ASSE – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Saint-Etienne pour affronter l’ASSE pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’ASSE aura lieu à 13h à Saint-Etienne. Le match sera retransmis en direct sur Canal + Sport.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi, Amavi

Milieux :

Gueye, Kamara, Rongier, Cuisance

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng, Milik

.@JordanAmavi is back 💪 👥 Les 2️⃣2️⃣ Olympiens convoqués par le coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour #ASSEOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Ctby9tYnG9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 8, 2021

ASSE

Gardiens :

Bajic, Fall, Green

Défenseurs :

Cissé, Debuchy, Kolodziejczak, Moukoudi, Retsos, Silva, Sissoko, Trauco

Milieux :

Aouchiche, Neyou, Camara, Gourna-Douath, Moueffek, Youssouf

Attaquants :

Bouanga, Abi, Hamouma, Khazri, Rivera, Nordin.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Lirola, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Gueye, Thauvin– Payet, Milik

ASSE :

Green – Debuchy, Cissé, Moukoudi, Silva – Nordin, Camara, Gourna, Bouanga – Hamouma, Khazri

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au stade Stade Geoffroy Guichard (41 965 places).

L’Arbitre de ceT ASSE – OM

L’arbitre désigné pour ASSE – OM ce dimanche est monsieur Johan Hamel, assisté par Hicham Zakrani et Yannick Boutry. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Sylvain Palhies. Les deux arbitres assistants vidéo seront Bastien Dechepy et Lionel Jaffredo.

La Météo

Prévision météo à Saint-Etienne à 13h00 (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 55%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 21°C / ressentie 23°C

– Vent : S 20 km/h

– Taux d’humidité : 39%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS ASSE EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 49 Match nul : 22 Victoires ASSE : 40

Déclarations d’avant-match

« En France, il y a souvent des équipes qui jouent très bas. C’est quelque chose de normal dans le football. Sur Saint-Etienne, c’est une équipe qui marque souvent en début de match. Et qui va essayer de nous contrer. Les équipes sont préparées à ça ici. (…) Je n’envisage pas un match nul contre Saint-Etienne. Si on veut continuer d’espérer, il est évident qu’on doit gagner» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (07/05/2021)

« Qui a dit que le maintien était acquis ? Non. On ne parle pas de maintien acquis, a-t-il écarté. On a bien avancé dans cette démarche-là. Maintenant, ce qui m’intéresse, c’est toujours le contenu du match. Si on a été bon face à Montpellier, c’est parce qu’on n’a pas en tête « gagner, gagner » tout le temps. Il faut se concentrer sur le contenu. Il faut gagner ce match contre Marseille mais il faut toujours se poser les bonnes questions. Ce sont toujours des références de jeu. » Claude Puel – Source : Conférence de presse (07/05/21)