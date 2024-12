ASSE – OM : L’avis d’un spécialiste stéphanois avant le match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Geoffroy Guichard pour conserver sa deuxième place. Romain du média Peuple-Vert nous éclaire sur la situation du club avant cette rencontre.

Le match entre l’OM et l’ASSE se déroulera ce dimanche soir. Pour nous éclairer un peu sur Les Verts qui viennent de faire leur retour en Ligue 1, Football Club de Marseille a contacté Romain de Peuple-Vert. Ce dernier nous donne son ressenti sur ce match et son prono !

Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Ce match, comptant pour la 14e journée de Ligue 1, fait suite à la belle victoire de l’OM (2-1) au stade Vélodrome contre Monaco. Si il a quelques difficulté à domicile depuis le début de saison, l’OM de De Zerbi est intraitable à l’extérieur et se doit donc de faire un résultat dimanche soir pour continuer cette belle série hors de ses bases.

Deux retours face à Saint-Étienne

De Zerbi devra faire sans Lirola, blessé à la cuisse, mais pourra compter sur les retours d’Harit et Cornélius même si ce dernier serait encore un peu juste Un absent donc en plus des blessés de longue date que sont Moumbagna, Blanco et Carboni.

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille sera donné ce dimanche 8 décembre à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN, diffuseur officiel du championnat. Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming sur la plateforme.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué l’importance d’enchaîner dimanche soir face aux Verts :

« ASSE – OM ? Je connais l’importance de ce match, de la chaleur du stade de Saint-Etienne. On en a parlé depuis mardi. Il faut qu’on fasse un nouveau gros match après Lens, après Monaco, pour donner de la continuité (…) Il ne faut pas gagner les deux prochains, mais les trois prochains matches. Sinon ce sera une fin d’année de merde !«

