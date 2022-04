ASSE – OM : Les Marseillais frappent FORT au classement ! Payet en dessous, Dieng et HARIT buteurs!

Debrief de la rencontre entre l’OM et l’AS Saint-Etienne (2-4) à retrouver ci-dessous avec notre journaliste Rayane Benmokrane à la présentation, Mourad Aerts journaliste FCM et notre invité Hakim, journaliste pour les Lions de l’Atlas !

« Ça a été difficile, parce qu’on ne savait pas à quelle heure où on allait jouer, peste le coach olympien. C’était difficile de planifier avec sérieux une vraie gestion de groupe. Les horaires changeaient sans arrêt. Plusieurs hypothèses ont été émises, puis retirées. Dans un championnat comme la Ligue 1, ce n’est pas normal qu’il y ait autant d’incertitudes autour d’un match, qui était pourtant prévu de longue date. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (02/04/2022)

« Bien sûr, je pense que ça se voit sur le terrain, mais aussi en dehors, on prend beaucoup de plaisir. Je pense que la vie de groupe est très importante et depuis le début de la saison, on est plus que des coéquipiers, on est tous des amis. C’est pour ça que ça se retranscrit sur le terrain avec de belles victoires comme ce soir. Il reste deux mois, ça va être très important, il va falloir continuer comme ça, rester focus sur nos objectifs et ça va le faire ! » Mattéo Guendouzi – Source : Zone Mixte (02/04/2022)