ASSE – OM: Olivier Dall’Oglio regrette le penalty…

Après la défaite de l’AS Saint-Étienne (0-2) contre l’Olympique de Marseille, Olivier Dall’Oglio a exprimé sa frustration, notamment concernant le penalty accordé aux Marseillais, transformé par Mason Greenwood en deux temps.

Le coach stéphanois a regretté le jugement de l’arbitre et l’impact que cela a eu sur le moral de ses joueurs. « Je regrette toujours un petit peu les penalties. C’est rude. J’ai l’impression que l’on veut nous les siffler. Déjà que c’est difficile… Mais bon, je referme la parenthèse », a-t-il expliqué.

Dall’Oglio a ensuite souligné les difficultés de son équipe face à une formation marseillaise bien en place. « On est tombés sur une belle équipe en face de nous », a-t-il admis. Selon lui, l’ASSE a manqué d’agressivité et d’engagement, un problème qui s’est rapidement fait sentir après une première occasion bien négociée, mais suivie par une domination nette des Phocéens. « On a clairement manqué d’agressivité, c’est certain », a insisté le technicien. Il a également ajouté que ses joueurs « doivent être plus virulents, un peu plus engagés ».

La maîtrise du ballon a été un autre point clé de la rencontre, avec l’ASSE largement dominée dans ce domaine. « On a eu la première occasion, mais ensuite, on a rapidement couru après le ballon », a expliqué Dall’Oglio, précisant que l’équipe stéphanoise n’a pas su imposer son jeu face à l’OM. Selon lui, l’équipe doit trouver plus de « maîtrise technique » pour espérer rivaliser avec des adversaires de cette qualité.