ASSE – OM : Privés de stade, les supporters marseillais fêtent le but de Payet sur le parking !

Bloqués à l’entrée du stade Geoffroid-Guichard et renvoyés à Marseille, les supporters marseillais n’ont pas pu assister au match entre l’ASSE et l’OM. Ils ont quand même profité du but rapide de Payet pour crier leur joie sur le parking du stade !

Suite a des affrontements avec des supporters de l’ASSE, les supporters marseillais qui devaient assister au match dans le parcage réservé ont été gazés à la lacrimo par les CRS et refoulé vers leurs bus pour rentrer à Marseille. Les vents poussant les gaz dans le stade, le match a été retardé d’un quart d’heure. Pas encore repartis il ont pu exploser de joie suite au but de Dimitri Payet dès la 7e minute de jeu. Une maigre consolation avant de rentrer à Marseille…

But depuis le parking mdr pic.twitter.com/TSamkSaThU — Абу Илиес🇵🇸 (@Al_Mayyin) February 5, 2020





Un guet-apens organisé par les supporters stéphanois…

Selon l’Equipe, les choses ont dégénéré à=lors de l’arrivée des bus des 400 supporters marseillais sur le parking du stade. Une source policière explique au quotidien sportif que les supporters olympiens sont « tombés dans un guet-apens organisé, malgré la présence assez importante de policiers et de gendarmes. Les cars ont été attaqués avec des projectiles et des tirs de mortiers à l’horizontale. Les Marseillais ont alors forcé les portes pour sortir et obliger le chauffeur à s’arrêter. Ils sont descendus avec des projectiles et des bâtons pour aller chercher les Stéphanois. »