ASSE – OM : « Un match à guichets fermés ça donne du piment ! »

En conférence de presse, le défenseur français Eliaquim Mangala se dit prêt à affronter l’OM… Un match qu’il espère pimenté en raison des supporters présents en masse !

L’Olympique de Marseille devait aller à Saint-Etienne ce samedi pour y affronter l’ASSE mais la rencontre est repoussée à ce dimanche, 15h. Avant cela, Eliaquim Mangala s’est exprimé en conférence de presse sur ce match important pour les deux clubs.

tous nos matchs sont des finales, même contre une équipe seconde au classement — Mangala

Il espère une ambiance électrique en raison de la présence en nombre des supporters stéphanois. Pour rappel, le stade Geoffroy-Guichard sera à guichets fermés pour cette rencontre de la 30e journée de Ligue 1 !

« On prépare ce match de Marseille comme les autres, on a un mission bien précise, tous nos matchs sont des finales, même contre une équipe seconde au classement. On est concentré sur notre plan de jeu, on est revanchard par rapport à notre dernière rencontre contre Troyes. C’est galvanisant de jouer à Geoffroy-Guichard quand c’est plein, c’est important d’avoir le soutien du public, vivement demain 21h. (dimanche 15h, ndlr). Un match à guichets fermés ça donne du piment, en plus de jouer contre Marseille mais il ne faut pas oublier pourquoi nous sommes là. Contre Troyes, collectivement on n’a pas été à notre niveau, on a manqué de discipline, on s’est mis en difficulté nous-mêmes. Il faut être solidaire, on l’a toujours très bien fait, il faut retrouver cet aspect. On n’a pas envie de répéter nos erreurs, il faut avoir les bonnes intentions, qu’on se connecte à la même heure ensemble, encore plus avec un stade rempli. Ça arrive d’avoir un peu de relâchement, malgré tout on repart avec un point contre Troyes. C’est une piqûre de rappel pour qu’on ne se relâche pas. » Eliaquim Mangala – Source : Conférence de presse (01/04/22)