Atalanta – OM : Au bon moment pour Gasset !

L’OM se déplace à Bergame pour la demi-finale retour ce jeudi. Hormis Rongier, tous les autres joueurs sont disponibles pour ce match crucial !

C’est la bonne nouvelle avant d’affronter l’Atalanta, tous les joueurs marseillais sont aptes à disputer la rencontre à l’exception de Valentin Rongier, touché au genou depuis de nombreux mois, face à Lille. En plus du capitaine olympien, il faut tout de même rajouter les absences de Jean Onana, Pape Gueye et Ulisses Garcia, tous les trois non-inscrits sur les listes UEFA.

Et heureusement pour Gasset et ses hommes ! Car l’OM n’a pas su faire la différence devant son public jeudi dernier (1-1) et il faudra donc aller chercher la qualification en Italie. Très faible à l’extérieur de ses bases, ce sera un gros défi qui attendra les marseillais demain.

Plus de repos pour les marseillais !

Ce qui pourrait en revanche avantager les joueurs de Gasset c’est le temps de récupération ! En effet, les Marseillais sont avantagés par quelques jours de repos supplémentaires puisque les Bergamasques ont joué ce lundi soir face à la Salernitana. Pour le coach Gasperini, cette décision d’avoir maintenu ce match de Serie A est forcément une mauvaise nouvelle.

« L’Atalanta joue trois matchs par semaine depuis plus de deux mois, nous avons été pénalisés par cette situation. Nous aurions volontiers joué la reprise en premier, mais cela n’a pas été possible. Et la raison pour laquelle le match a été reporté est très grave (…). Jouer cette période avec un classement toujours conditionnel n’est pas facile, s’il y a une équipe qui n’est pas favorisée par le calendrier, c’est certainement l’Atalanta », a pesté le coach italien en conférence de presse après la victoire des siens face à la Salernitana