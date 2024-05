Atalanta – OM : Les conseils de Thauvin qui salue un « homme exceptionnel »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Evoluant désormais en Italie, à Udinese, Florian Thauvin regarde d’un très bon œil la campagne européenne de l’OM, son club de cœur.

Désormais à Udinese, Florian Thauvin savoure à voir cette équipe de l’OM jouer : « Ils font un beau parcours, franchement. Ils n’ont pas eu des équipes faciles à jouer, dès la phase de poules. Cela fait remonter beaucoup de bons souvenirs, surtout quand je vois l’ambiance générale, au sein du club, parmi les supporters… Tu ressens le même accompagnement du peuple marseillais. En Italie, l’Atalanta est vraiment une belle équipe, et pourtant ils ont été surpris par le Vélodrome, déstabilisés par le public. Contre Leipzig, on avait connu ça, cet emballement des tribunes, ce retournement de situation. »

L’Atalanta ? « Une référence en Serie A, on a d’ailleurs perdu chez eux. Tu vois que ça bosse la semaine à l’entraînement, des joueurs physiques, grands, athlétiques, beaucoup de un-contre-un. J’aime bien Lookman ou Miranchuk devant. Il faudra réussir à sortir de leur pressing, se dépêtrer du marquage individuel et procéder en contre-attaques. »

Printant, un homme exceptionnel

Il est ensuite revenu sur l’épopée qu’il a vécu en 2018 sous Rudi Garcia : « Avec le temps, il reste de la fierté d’avoir réalisé une si belle aventure. Bien sûr, on a perdu cette finale, et cela a été très difficile à digérer, mais l’Atlético de Madrid avait beaucoup plus d’avance sur nous. »

Thauvin a ensuite adressé un mot à l’entraîneur adjoint Ghislain Printant, qu’il a connu à Bastia. « Un homme exceptionnel. Quand il était directeur du centre de formation de Bastia, j’avais 18 ans, et j’évoluais avec la réserve ou les moins de 19, je ronchonnais. Alors, tous les lundis, il me prenait dans son bureau : « T’as fait quoi ce week-end ? » Il me rentrait dedans. Après six mois, j’ai commencé à enchaîner les perfs, et c’est moi qui allais dans son bureau pour le brancher ! »