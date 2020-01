Athletico Marseille – Niang : « Nos joueurs sont supporters de l’OM à 90% »

Directeur sportif de l’Athletico Marseille, Mamadou Niang a évoqué son attachement à l’OM, son ancien club.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang a évoqué son attachement pour le club et la place qu’a l’Athletico Marseille dans la ville. Prochain adversaire du Stade Rennais en Coupe de France, le club de N3 est composé de plusieurs joueurs fans de l’OM selon l’ancien attaquant marseillais…

Je dis 90 parce qu’on en a quelques-uns venus de région parisienne — NIANG

« Il faut savoir différencier les choses. Aujourd’hui on est un petit club, on n’aspire pas du tout à côtoyer l’OM, à le concurrencer. On fait notre bout de chemin de notre côté. L’OM est un monstre dans le championnat de France, l’un des plus grands clubs européens aussi, de par son histoire et ses résultats, avec encore une finale de Ligue Europa récemment. Nos joueurs sont supporters de l’OM à 90%. Je dis 90 parce qu’on en a quelques-uns venus de région parisienne aussi (rires). Moi-même en tant que directeur sportif de l’Athlético Marseille je suis supporter de l’Olympique de Marseille. Je lui souhaite le meilleur, et je vais quand je peux au Vélodrome »

Mamadou Niang – Source : RMC