Au pays du rouge, tout est vert pour l’OM

Des échauffourées en ville avant le coup d’envoi dont je n’ai pu tout à fait saisir si les supporters auxerrois ou d’autres venus d’ailleurs qui en étaient les responsables. Une compo avec de nombreux changements. Exit Gigot blessé, Bailly, Tavares, Guendouzi, Payet (blessé), Sanchez. Clauss attaquait à gauche alors que Kabore entrait pour la 1re fois de la saison côté droit. On appelle ça une équipe mixte, ou bis si on aime exagérer un peu. Ünder se voyait montrer sa chance de prouver sa valeur.

Les olympiens mettaient vite leur patte sur le match, auteurs d’un très beau 1er quart d’heure qui leur permît d’ouvrir la marque.

2e minute Ünder, déjà auteur d’un joli raid mal terminé, réussit une merveilleuse passe en profondeur pour Clauss qui n’ose reprendre du gauche et perd son duel face au gardien auxerrois.

3e minute Un contre auxerrois est heureusement enrayé sur la ligne médiane.

7e But olympien. Ünder côté droit crochète son adversaire et enroule pied gauche, le ballon tape le poteau et revient sur Gerson qui met au fond, Suarès était aussi en embuscade.

13e Magnifique ouverture en profondeur de Veretout pour Gerson qui est à deux doigts de reprendre. Costil est heureusement sorti de ses cages suffisamment tôt pour arriver le premier.

15e Contre de Ûnder qui part de ses vingt mètres et lâche le ballon sur la gauche pour Clauss avant les 30 derniers mètres. Clauss cherche à se mettre sur le pied droit et se fait subtiliser le ballon.

On prend conscience à la 19e minute que Pau Lopez n’a encore rien eu à faire. Il faudra attendre la 35e pour voir la 1re frappe auxerroise lui arriver dans les gants à petite vitesse. Le match est agréable mais des maladresses de chaque équipe contrarient toutes les offensives de part et d’autre.

39e Centre de Kabore pour Clauss, d’un piston à l’autre mais la reprise de l’ancien lensois, pourtant sur son meilleur pied est foirée.

On atteignait la mi-temps sur le score de 0-1 pour l’OM, amplement mérité tant les olympiens avaient su produire le plus grand nombre d’offensives, avec une possession très nettement supérieure à l’équipe locale. Il fallait souligner l’extrême concentration de la défense marseillaise avec au centre gauche un excellent Kolasinac qui réussissait son meilleur match depuis son arrivée. L’expérience Clauss à gauche ne s’étant pas révélée concluante, aussi Tudor le sortait pour remettre Tavares.

À la 58e Gerson sortait pour Guendouzi. Sanchez prenait à son tour la place d’Ünder qui avait bien commencé mais qu’on a plus beaucoup vu par la suite.

On frissonnait d’inquiétude sur une ouverture vers Hein qui arrivait seul devant Pau Lopez mais en bout de course il foirait heureusement son dernier geste.

Cette deuxième mi-temps permettait de voir les auxerrois multiplier les initiatives. Leur jeu devenait plus tranchant, plus énergique vertical. La défense marseillaise tenait mais on leur laissait un peu trop le ballon.

66e Tavares s’infiltrait dans la défense auxerroise pour frapper une merveille de tir qui s’écrasait sur le poteau, Alexis Sanchez reprenait la balle comme elle venait mais Costil repoussait.

Juste avant, Gueye avait remplacé Kabore.

Furlan jouait son va-tout en envoyant toutes ses forces offensives dans la bataille.

70e Passe de Sanchez pour Guendouzi dans la surface, ce dernier décidait de centrer fort mais il n’y avait personne pour reprendre.

On voulait voir l’OM remettre le pied sur le ballon et le tenir loin de ses bases pour contrarier le jeu de transition auxerrois, les obliger à repartir de loin.

74e Gueye centre pour Luis Suares qui contrôle et frappe en pivôt… sur Costil. Il y avait mieux à faire mais l’enchaînement n’était pas facile à réaliser et Luis Suares commençait à fatiguer.

L’entrée de Tavares a vraiment fait du bien. Il a initié tous les mouvements offensifs depuis son entrée.

80e Harit fait son retour dans l’équipe olympienne après son arrivée sur la ligne d’arrvée du mercato.

84e Le 2e but de l’OM qui plie le match. Harit pour Guendouzi qui centre, Sanchez qui reprend et ça va au fond. Une merveille d’action coup de poignard, le football qu’on aime.

L’OM a sereinement construit son match. Fidèle à ses nouveaux principes de jeu, surtout en 1re mi-temps, sous l’impulsion d’un coach qui leur donne des consignes claires qu’ils s’efforcent de respecter à la lettre avec beaucoup d’abnégation, ils ont su prendre très vite l’avantage, le maintenir, le gérer, avant de planter en fin de match avec les entrants Harit, Guendouzi, Sanchez, et nous avons vu le dynamisme insufflé par l’autre entrant Tavares. Voilà qui rappelle une nouvelle fois que les matchs vont se jouer et se gagner à 16. Il y a la profondeur de banc pour permettre à chacun d’aller au bout de ses forces. L’équipe a su remettre le pied sur le ballon quand il l’a fallu avant de se mettre à l’abri.

L’OM enchaine, encore une victoire, un cleanshit qui assoit dans la position de meilleure défense du championnat. Je ne ressortirai personne en dehors de Tavares impressionnant. La bonne partie de Kolasinac.

Au pays du rouge tout est vert pour l’OM.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert