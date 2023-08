Aucun joueur de l’OM dans l’équipe type de la 2e journée de Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille a de nouveau déçu ce week-end. Un match nul 2-2 contre des Metz qui a évolué à 10 contre 11 pendant une demi-heure. Une contre-performance de plus dans ce début de saison où l’OM n’y arrive pas.

Nouvelle contre performance pour l’OM en ce début de saison. Si les Olympiens ont pu éviter le pire à savoir une défaite contre un promu réduit à 10. Ils n’ont pas rassuré loin de là. Bien des joueurs phocéens ont sous-performé vendredi soir à Metz.

Preuve de ceci, aucun Marseillais ne figure dans l’équipe de la semaine du journal l’Équipe ci-dessous ::

Chevalier (Lille) – Desler (Toulouse), Marquinhos (PSG), Brassier (Brest), Machado (Lens) – Ugarte (PSG), A.Diouf (Lens), Del Castillo (Brest), Minamino (Monaco), Al-Tamari (Montpellier), Guessand (Nice)

Un manque d’efficacité dans les deux surfaces

Mais ce qui a été criant à Saint-Symphorien, c’est le manque de finition dans les deux surfaces. Un avis partagé par Aubameyang.

« On a manqué de réalisme. Quand on a le match entre les mains, on doit le tuer, ce soir on n’a pas fait le boulot devant. Les occasions, on les a, mais on s’est mis en danger tout seul, on revient à 2-2, mais on doit tuer le match bien avant. On doit en mettre 4 ou 5, a déploré l’international gabonais. On n’a pas retenu la leçon, ça se travaille, on peut gagner en maturité et gérer mieux ces phases-là. Ça passe par le travail à l’entraînement. Je pense qu’il ne faut pas douter, ce soir, on doit gagner, il faut continuer le boulot. Il y a de bonnes choses« , a conclu le buteur de 34 ans.

Ce constat est partagé par Marcelino. Le coach espagnol estime que le résultat n’est pas juste. Mais il est d’accord aussi sur le fait que son équipe doit être plus tueuse. « Il nous faut plus d’efficacité, on a frappé beaucoup au but, on a touché plusieurs fois les poteaux, on doit avoir un peu plus de chances sur ce genre de match. Mais on a montré qu’on était supérieur à l’adversaire et on méritait de gagner « .