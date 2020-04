Aulas tacle encore l’OM

Fidèle à lui-même le président de Lyon Jean-Michel Aulas n’a pas pu s’empêcher d’adresser un tacle à l’OM au moment d’évoquer le parcours de son équipe cette saison.

Interrogé par la chaine OLTV sur le parcours de son équipe en championnat cette saison le dirigeant lyonnais Jean Michel Aulas a de nouveau parler de l’Olympique de Marseille en adressant un nouveau tacle sur la situation financière olympienne sous la menace du fair play financier :

L’OM en situation d’être européen sous réserve bien sûr de respecter les règles du fair-play financier — Aulas

« Cette année, pourquoi nous ne sommes pas à l’instant T en position de jouer en Coupe d’Europe ? Uniquement parce qu’on a joué tous les trois jours dans un contexte extrêmement contraignant de calendrier où on a eu beaucoup de blessés. Et comme par hasard, on voit que Marseille, qui a fait une bonne saison cette année et qui n’avait pas joué de coupe d’Europe la saison dernière, a pu se concentrer sur le championnat, a pu réussir un beau parcours avec un peu de réussite, pas trop de blessés, ce qui a fait qu’ils se retrouvent en situation d’être européen sous réserve bien sûr de respecter les règles du fair-play financier (…) «Marseille, qui est deuxième du championnat aujourd’hui, souhaite évidemment qu’on en arrête aujourd’hui avec ce classement-là. Ce n’est pas tout à fait les règles qui ont été retenues à la Fédération puisque le championnat amateur est lui arrêté et la règle, c’est un coefficient. (…) Après, il y a des règles qui sont opposables à tout le monde et ça n’empêchera pas ceux qui s’estimeraient lésés de pouvoir faire des contestations ou des recours., « Jean Michel Aulas – Source : OLTV