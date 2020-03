Aulas vs Eyraud : Lyon balance un communiqué acerbe envers le président de l’OM !

Ce dimanche, le club lyonnais a publié un communiqué pour répondre à la polémique entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud…

Aux vues de l’ampleur qu’a pris la polémique entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud ce samedi, le club lyonnais a décidé de publier un communiqué pour répondre aux « donneurs de leçons. »

Eyraud, tu as été odieux ! — AULAS

En lisant entre les lignes, on comprend bien que le président de l’Olympique de Marseille est visé par ce communiqué après sa tribune publiée dans le JDD ce samedi… De même que Noël Le Graët, président de la FFF qui est intervenu ce dimanche dans Téléfoot.

« Certains donneurs de leçons, ont voulu utiliser et détourner des propos à leur profit, dans un contexte basé sur le reproche et la polémique, ce qui n’a jamais été le sens de l’interview publiée dans le Monde. Paradoxalement, on voit bien que les plus virulents, à la limite de la diffamation, sont ceux qui ont voulu s’approprier ce qu’ils reprochaient à Jean-Michel Aulas, et ce qui est plus inquiétant, avec peut-être la complicité des institutions, qui ne devraient avoir de cesse d’analyser avec sang-froid la situation qui empire de jour en jour, et qui ne peut pas permettre à l’instant « T » d’avoir une vision réaliste des décisions objectives qu’il faudra prendre »

Olympique Lyonnais – Source : Communiqué officiel

