L’OM se déplace à Auxerre ce samedi en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Après une première occasion pour Clauss, aligné à gauche, Under déborde côté droit, élimine et frappe, il trouve le poteau, mais Gerson est dans la surface et s’applique pour placer le ballon dans la lucarne (0-1 / 8′).

Gol do Gerson pelo Olympique de Marseille. pic.twitter.com/gNpHBhCNNU — Nação News (@NacaoNews) September 3, 2022