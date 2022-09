L’OM se déplace à Auxerre ce samedi en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Après un but en début de match de Gerson et une grosse domination, l’OM a souffert lors du second acte. Finalement, ce sont les entrants qui ont fait la différence, Harit a décalé Guendouzi, qui a trouvé Sanchez en retrait, le chilien a parfaitement placé sa frappe ! (0-2 / 83′).

Auxerre 0 – 2 Marseille

