Auxerre – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaîne TV ?

L’OM va affronter Auxerre ce mercredi pour l’occasion des 32e de finale de la Coupe de France. Après la défaite face au PSG, le podium s’éloigne de plus en plus. L’Olympique de Marseille pourrait se consoler avec la coupe nationale. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Si une qualification en Ligue des Champions semble de plus en plus hypothétique, l’Olympique de Marseille fait son entrée en lice en Coupe de France. Après plusieurs années sans titre, la Coupe de France sera l’occasion pour Marseille de renouer avec le succès…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre aura lieu à 14h45 au Stade Abbe Deschamps. Le match sera retransmis en direct sur France 3.

auxerre – om en Streaming

Pour regarder Auxerre – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet de la chaîne France TV. Pour cela vous devait vous abonner au préalable aux plateformes.

Les commentaires en direct du match auxerre – om

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM

Pour cette occasion, Nasser Larguet a annoncé qu’il ne comptait pas faire jouer Arek Milik, même chose pour Alvaro Gonzalez et Jordan Amavi. Payet est suspendu.

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Lirola, Balerdi, Rocchia

Milieux :

Gueye, Kamara, Souare, Khaoui, Rongier, Cuisance, Ntcham

Attaquants :

Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng