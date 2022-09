Auxerre – OM : Quelle heure quelle, chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace au Stade Abbé Deschamps pour affronte l’AJ Auxerre dans le cadre du 6e match de Ligue 1 de la saison 2022/2023. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre à l’occasion de la 6e journée de Ligue.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre aura lieu ce soir à 17h au Stade de l’Abbé Deschamps. Le match sera retransmis sur Prime Video.

AJA – OM en Streaming

Pour regarder Auxerre – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime Vidéo (accessible sur abonnent).

La décla du coach

« Ce ne sera clairement pas facile, mais comme toutes les rencontres que nous avons disputées jusqu’ici. Je prépare toujours mes rencontres de la même façon, que nous affrontions Auxerre ou le Paris-SG. C’est la seule façon de penser. Il faut toujours confirmer, répéter ce qu’on a fait. Tout doit être fait de la même façon pour atteindre les objectifs. (…) Le mercato est clairement positif. On a bien travaillé, je suis content de ça. En tant qu’entraîneur, on n’aime pas trop cette période. Je ne veux pas trop qu’on s’attarde sur ça, demain (samedi), on a un match très important et je veux me concentrer sur cette rencontre. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (02/09/2022)