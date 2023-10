Avant d’affronter l’OM, rien ne va plus à Lyon !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille affrontera Lyon en Ligue 1. Avant cette rencontre, rien ne va plus dans le club rhodanien !

Ce jeudi les Marseillais reçoivent l’AEK Athènes en Europa League. Après cette rencontre, les Olympiens joueront contre Lyon en Ligue 1 avec la réception au Vélodrome du nouveau coach, Fabio Grosso. Avant ce match qui aura lieu dimanche à 20h45, l’entraîneur italien et ancien coéquipier de Gattuso doit réussir à remettre son effectif à l’endroit.

Grosso a annulé l’entraînement

La tâche semble très difficile ! En effet, après 9 journées disputées en championnat, aucune victoire pour les Lyonnais qui sont actuellement derniers de Ligue 1. Seuls les 3 nuls arrachés leur permettent d’avoir 3 points au classement. Après le match contre Clermont ce dimanche, Jérôme Rothen a balancé quelques informations.

En effet, l’ancien joueur est maintenant consultant sur RMC et a donné des indiscrétions du vestiaire en direct à l’antenne dès lundi soir. Fabio Grosso n’est clairement plus l’homme de la situation d’après lui : « J’ai essayé d’avoir des gens du vestiaire. Je ne vais pas dire les noms car ça peut les mettre en difficulté… Mais Grosso est déjà sur la sellette. Il n’y a quasiment plus un joueur qui peut le voir. Il y a des joueurs expérimentés voire très expérimentés qui m’ont même dit qu’il était parmi les entraîneurs les plus nuls qu’ils ont eus. Il s’est mis tout le monde à dos

🚨 BREAKING ! Situation alarmante à Lyon, 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗚𝗿𝗼𝘀𝘀𝗼 𝗮 𝗔𝗡𝗡𝗨𝗟𝗘́ 𝗟’𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗱𝘂 𝗷𝗼𝘂𝗿 𝗲𝘁 𝗰𝗵𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗮𝘂𝗽𝗲 qui aurait fait fuiter des informations à Jérôme Rothen ! 😱 Rappel des déclarations du consultant de RMC, qui ont… pic.twitter.com/qopDKnpdN1 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 24, 2023

La réponse de Rothen

Fou de rage, le coach italien aurait annulé l’entraînement prévu ce mardi pour trouver la « taupe » dans l’effectif qui a fait fuiter ces informations auprès du consultant de RMC d’après L’Equipe. « Je suis très surpris en effet que l’entraîneur décide de chercher la fameuse taupe, a répondu Jérôme Rothen ce mardi sur RMC. Quand tu commences à chercher des taupes plutôt que des solutions au niveau sportif ou d’essayer de mettre un état d’esprit rassembleur… (…) Ça reste un vestiaire de foot. Quand tu rentres dans un vestiaire, tu sais que des choses peuvent sortir. Tu ne sauras jamais qui a parlé, qui a dit quoi. C’est une perte de temps. Tu prends beaucoup plus d’énergie à essayer de savoir qui a parlé plutôt que de mettre en place un plan sportif .Très honnêtement, avec toutes les informations sorties hier et tout ce qu’on me rapporte encore, je pars du principe que Lyon est en grand danger. Ça se voit au niveau du classement et, si ça continue à durer avec Fabio Grosso, je n’ai pas peur des mots: je pense qu’ils vont droit dans le mur »