Avant la reception de l’OM, les supporters lyonnais se mobilisent !

A moins d’une semaine de l’Olympico entre Lyon et Marseille, les Lyonnais se préparent déjà à ce choc. Le quotidien le Progrès affirme qu’une grande mobilisation sera prévue pour ce match. Sur les réseaux sociaux on pousse pour que les supporters viennent remplir l’enceinte du Groupama Stadium.

Depuis plusieurs matchs le torchon brûle entre l’OL et ses supporters. Après un début de saison moyen, Lyon est actuellement 7e de Ligue 1, à 5 points des places qualificatives pour la coupe d’Europe. Les Lyonnais ont été éliminés en demi-finale de la coupe de France par le FC Nantes, le 5 avril. L’ambiance entre les supporters et les joueurs semblent de plus en plus mauvaise. Mais les hommes de Laurent Blanc restent sur trois victoires consécutives, contre le PSG (1-0) à l’extérieur et contre Rennes (3-1), à domicile et contre Toulouse (2-1) de nouveau à l’extérieur, les 2, 9 et 14 avril derniers. De bons augures pour le club de Jean-Michel Aulas, dont le stade sonne souvent creux. Mais qui pour la réception de l’OM devrait faire le plein à en croire les informations du quotidien le Progrès.

Les Lyonnais se vantent sur les réseaux sociaux que l’OM n’a gagné aucun des trois derniers olympicos à l’extérieur. Marseille n’a plus gagné à Lyon, en Ligue 1 depuis le 11 novembre 2007 (2-1).

#OLOM J-7

Il reste 2900 places grand public sur une capacité totale de 58300 places (hors visiteurs). pic.twitter.com/wrErB3KDhb — Stade OL HD (@StadeOLHD) April 16, 2023

Pour la réception de Marseille la mobilisation devrait monter de plusieurs crans

« Pour la réception de Marseille dimanche prochain dans un stade qui attend une grande affluence, la mobilisation devrait monter de plusieurs crans, affirme Christian Lanier dans les colonnes du Progrès. Plusieurs sources indiquent du reste que les groupes les plus fidèles préparent depuis plus d’un mois la venue du club provençal. Cela signifierait la fin de grève des encouragements, et une certaine chaleur revenue dans l’enceinte »