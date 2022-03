Avant OM – Monaco, Philippe Clement fait le point

L’OM va recevoir l’AS Monaco ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Avant cette affiche, le coach belge de l’ASM, Philippe Clement s’est exprimé en conférence de presse…

Ce dernier espère que son équipe sera efficace, il reste méfiant face à l’OM de Sampaoli qui a (avait) l’habitude de confisquer le ballon…

OM – Monaco ? C’est un match difficile, face au deuxième de Ligue 1

« Nous sommes ici pour obtenir des résultats, mais aussi pour développer des jeunes joueurs. Cela fait huit semaines que je suis là, et pendant cette période, il y a eu des cas de Covid et des blessures. Je n’ai quasiment pas encore joué avec Benoît Badiashile, Aleksandr Golovin et Myron Boadu par exemple. Je le répète, ces quatre derniers matchs, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, et nous allons récolter les fruits de ce travail, j’en suis convaincu. OM – Monaco ? C’est un match difficile, face au deuxième de Ligue 1. Ils ont gagné le match aller, où ils étaient très impressionnants dans le jeu. C’est un grand défi, mais je sens l’envie de mon équipe de retourner la chance de notre côté. Le but est de transmettre le maximum d’informations possibles sur Marseille. Ils sont très forts dans l’organisation et dans la possession. Ce n’est pas une équipe qui presse tout le temps. Ce sera un match difficile, mais je crois en nos forces pour contrer cette équipe. (…) Avant la demi-finale de Coupe, le coach de Nantes avait déclaré, après avoir vu notre match contre Reims : « Quand tu fais une telle prestation, tu dois gagner 18 fois sur 20″. Il faut que mes joueurs gardent le même enthousiasme qu’ils ont montré depuis mon arrivée. » Philippe Clement – source : Conférence de presse (04/03/2022)

Retrouver la meilleure version de l’équipe — Sampaoli

« Je l’ai souvent dit, dans la société actuelle, on doit toujours se donner à fond, mais il y a toujours des hauts et des bas chez l’être humain. Depuis que je suis ici, on a toujours essayé d’être à la hauteur. Mais il y a de la fatigue. Cette semaine complète nous a permis de recharger les batteries avant la dernière ligne droite pour retrouver la meilleure version de l’équipe. On a du mal à être dangereux offensivement. On doit essayer de retrouver ce sentiment offensif pour bousculer nos adversaires. On travaille pour retrouver ça. On est à la recherche d’autres solutions pour retrouver l’OM qu’on a pu voir dans les meilleurs moments. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (04/03/2022)