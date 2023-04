Avantage pour un concurrent sur ce latéral, trois autres clubs intéressés par Uribe ? Un malaise Mbemba … Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Un concurrents de l’OM a un avantage de taille dans ce dossier, trois clubs intéressés par Uribe et le malaise Mbemba.

Mercato : Un concurrent de l’OM a un avantage de taille dans ce dossier !

L’Olympique de Marseille aurait bien coché le nom de Van den Kerkhof pour le prochain mercato. Seulement, l’international algérien serait un fervent supporter d’un autre club qui le suit !

Van den Kerkhof, latéral de Bastia, ferait partie des pistes de l’Olympique de Marseille d’après plusieurs sources dont Mohamed Toubache Ter. Le Quotidien, média luxembourgeois, affirme que le RC Lens suit de près le défenseur de Ligue 2 et possède un avantage de taille. En effet, il serait un grand supporter des Sang et Or.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Le même profil que Sanchez. Il n’aime pas perdre et il veut jouer pour gagner »

Van den Kerkhof, un fervent supporter du RC Lens

« Alors que son départ semble acté, le cœur de Van den Kerkhof pourrait pencher en faveur d’une signature à Lens, et pour cause : natif de Saint-Saulve, dans le nord de la France, le latéral droit est (comme Angelo Fulgini, ancien équipier de Leandro Barreiro à Mayence qui a rejoint Lens cet hiver) un fan de la première heure du club Sang et Or et un habitué du mythique stade Bollaert-Delelis. Il arrivait d’ailleurs encore, durant ses deux saisons au Grand-Duché, qu’il assiste sur son temps libre à des matches de l’équipe entraînée par Franck Haise, l’homme à l’origine de sa venue au FC Lorient (en équipe B) en 2015. Après l’avoir soutenue, «VDK» la renforcera-t-il dans les prochains mois? », écrit le média luxembourgeois.

Clauss fait des mauvais choix, il n’a plus sa qualité de centres

« Là c‘est décevant avec Clauss. Quand tu as des joueurs qui sont limités, tu as tendance à être beaucoup plus indulgent. Quand tu vois le début de saison qu’il a produit. Il est dans le top 3 des meilleurs passeurs en Ligue 1. Je pense que cette non sélection à la coupe du monde l’a plombé mentalement. Lui-même l’a reconnu que mentalement, c’est compliqué pour lui à un virage de sa carrière. Mais là il est méconnaissable. Il fait des mauvais matchs, avec des mauvais choix. Il n’a plus sa qualité de centres, alors qu’il y avait quelques situations que l’on pouvait beaucoup mieux exploiter. Je ne veux pas le blâmer et j’espère qu’il va se reprendre parce qu’il reste pas mal de matchs. Mais il faudrait qu’il se reprenne rapidement et pourquoi pas, pour qu’il y ait un déclic psychologique, mettre titulaire Kaboré. Kaboré ne pourrait peut-être pas apporter autant offensivement que Clauss, mais qui a l’air quand même plus sérieux défensivement. Sur les dernières entrées en jeu de Kaboré je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille (3/04/2023)

Mercato : Offre de l’OM confirmée… Trois autres clubs sur le coup ?

Le mercato de l’OM commence a dessiner petit à petit. Le club piste l’international colombien Mateus Uribe (32 ans) en fin de contrat avec le FC Porto. Cependant le joueur a refusé les approches de l’OM. Le Corriere Dello Sport rapporte que Flamengo, la Lazio et l’Atlético Madrid suivent le milieu de terrain.

La Lazio aimerait signer Mateus Uribe 🇨🇴 avec un contrat d’une valeur de 2 à 2,5M€ par an. • Le milieu de 32 ans a déjà refusé l’OM et a trois autres offres sur la table : Flamengo (contrat de 4 ans), l’Atletico (3M€/an) et un autre club italien (4,5M€/an). [@CorSport 🗞️] pic.twitter.com/Y5jo6KxQgh — 𝙁𝘾 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙤 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 🇫🇷 (@FCPortoFRA_) April 13, 2023

Uribe : un profil intéressant

Uribe intéresse de nombreux clubs. Actuellement au FC Porto, le Colombien de 32 ans sera libre de tout contrat en juin prochain. Le milieu de terrain est arrivé au Portugal en 2019. Il a gagné deux fois le championnat et deux coupes du Portugal avec les dragons en 2020 et 2022. Cette année il a ajouté la coupe de la Ligue portugaise à son palmarès et peut rêver de triplé. A sept journées de la fin Porto est toujours dans la course au titre en championnat, malgré leurs 7 points de retard sur le leader Benfica. Uribe et ses coéquipiers disputeront également une demi-finale de coupe du Portugal contre Famalicao en aller-retour, les 26 avril et 4 mai prochains. Le milieu de terrain a une part importante dans les succès de son club. Cette saison il a participé à 33 rencontres toutes compétitions confondues, dont 32 en étant titulaire. Depuis son arrivée il a disputé 167 matchs, toutes compétitions confondues et a inscrit 14 buts. De bonnes performances en club qui ont permis à Uribe d’être sélectionné avec la Colombie à 45 reprises depuis 2017. Il participe notamment à la coupe du monde 2018 en Russie.

Recruter intelligemment

Avec des finances limitées, l’OM cherche à faire de bons coups. Longoria cible des joueurs expérimentés, peu chers, en fin de contrat, des pépites à forte valeur marchande pour la revente… Le profil de Mateus Uribe, mêlant grande expérience et fin de contrat semble être un bon remplacement au potentiel départ de Guendouzi cet été. Mais le milieu touchant près de 200 000 euros mensuels à Porto, aurait refusé la proposition marseillaise. Le Corriere Dello Sport confirme l’offre de l’OM et rapporte que Flamengo, l’Atlético Madrid et la Lazio s’intéressent également au Colombien.

OM : Pourquoi Mbemba a disparu ?

Chancel Mbemba a démarré sur le banc contre Montpellier et Lorient, les 31 mars et 9 avril derniers. L’ancien sélectionneur du Congo : Claude Leroy, affirme dans la Provence, ne pas comprendre ce choix.

Interrogé par la Provence, Claude Leroy, ancien sélectionneur du Congo entre 2011 et 2013, où il a connu Mbemba, a donné son opinion sur la non titularisation du défenseur sur les deux derniers matchs de Ligue 1. Voici l’extrait consacré à l’international Congolais par son ancien sélectionneur.

Mbemba a besoin de se sentir en confiance

« J’ai été très étonné de ne pas le voir dans le onze de départ à Lorient, explique Claude Leroy dans les colonnes de la Provence du 13 avril. Dans l’absolu il est indiscutable dans le relatif je ne sais pas ce que ça donne au quotidien. Je ne suis pas dans les arcanes de l’OM pour pouvoir juger ce qui se passe en interne. Ce serait très prétentieux de ma part de porter un jugement. Ce que je sais c’est que Chancel a besoin de capitaliser beaucoup de confiance pour donner ce qu’il a à donner. Il a peut-être le sentiment d’être un peu plus discuté. Il a besoin de sentir beaucoup de confiance dans les regards dans les sourires dans les mots des autres. Il fait quand même une saison énorme. »

🔹Chancel Mbemba 🇨🇩 a soudainement disparu du onze de départ de l’OM depuis 2 matchs. « C’est le football », dit-on au sein du club, sans évoquer ni justifier les choix de Tudor, qui ne s’embarrasse pas non plus avec Eric Bailly. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/PJQNyvI0Sz — Infos OM (@InfosOM_) April 13, 2023

L’OM aura besoin de Mbemba

L’ancien sélectionneur du Congo poursuit : « Je ne sais pas comment il réagit mais c’est quelqu’un de positif qui ne se plaint jamais et bosse tout le temps. Il doit attendre de pouvoir rejouer. L’OM aura besoin de lui car contrairement à ce que les gens pensent il a une immense expérience internationale tant en club qu’en sélection. Je le suis et je pense que même les Marseillais sont étonnés par sa saison. Il était peut-être moins efficace, ces derniers temps, bien qu’il ait marqué un but important contre Strasbourg. Il s’est peut-être fait prendre une fois ou deux, mais quel défenseur ne se fait pas prendre sur un dribble extérieur ou intérieur ? En réalité je le trouve très costaud et nettement supérieur aux autres sans faire de comparaisons. Sur ce que j’ai vu à Lorient ce n’était pas terrible.«