AVB détaille le programme des joueurs, le message de Valentin Rongier, Canal + refuse de payer les droits TV… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM ! Au menu aujourd’hui : AVB détaille le programme des joueurs, le message de Valentin Rongier, Canal + refuse de payer les droits TV !

OM : Villas-Boas donne des nouvelles et détaille le programme des joueurs !

Confinés chez eux, comme quasiment toute l’Europe, les joueurs de l’Olympique de Marseille doivent tout de même garder une bonne condition physique. Dans un entretien donné à RMC, André Villas-Boas a révélé les programme des joueurs durant le confinement.

La crise du coronavirus a mis à l’arrêt la Ligue 1 et la quasi totalité des championnats mondiaux. Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont donc chez eux, confinés comme tous les Français.

Je parle aussi avec eux, mais plus sur l’aspect moral — AVB

Pour garder une condition physique convenable, le club a donné des instructions aux Marseillais. Dans un entretien accordé à RMC, André Villas-Boas a expliqué comment il vivait le confinement et ce que les joueurs faisaient pour garder la forme.

« Je suis au Portugal avec ma famille en ce moment. C’est difficile ici aussi, chaque jour plusieurs cas et décès sont signalés. J’espère que cela va vite passer. La santé reste le plus important, c’est ce que l’on souhaite à tout le monde. En cette période, mon staff parle beaucoup avec les joueurs pour la préparation physique, nous leur avons transmis un programme à faire chez eux, haltères, vélo… le plus important est de respecter la distance sociale. Je parle aussi avec eux, mais plus sur l’aspect moral »

André Villas-Boas – Source : RMC

🚨 Rendez-vous à 20h40 dans #RMCMobilisationGenerale, votre rendez-vous désormais quotidien, avec un invité de prestige : André Villas-Boas. 🗣 L’entraîneur de l’OM répondra à toutes les questions de @mohamedbouhafsi. — RMC Sport (@RMCsport) March 27, 2020

Ligue 1 : Canal + refuse de payer les droits TV aux clubs !

Le président du directoire du Canal + s’est exprimé dans les colonnes de L’Equipe… Il explique pourquoi la chaîne cryptée refuse de payer les droits TV aux clubs de Ligue 1.

Le confinement dû à l’épidémie du coronavirus a forcément impacté l’économie du football…

la crise sanitaire affecte durement la quasi-totalité des activités de notre groupe — SAADA

Ce samedi dans les colonnes de L’Equipe, le président du directoire de Canal +, Maxime Saada a affirmé que la chaîne cryptée n’avait pas l’intention de payer les droits TV aux clubs de Ligue 1 qui s’élèverait à 110 millions d’euros.

« Cette suspension de paiement s’inscrit dans un contexte où la crise sanitaire affecte durement la quasi-totalité des activités de notre groupe. Nos activités de télévision payante en France sont fortement impactées par la fermeture d’une part importante de nos canaux de vente et par l’affaiblissement de l’attractivité de nos offres Sport »

Maxime Saada (président du directoire de Canal +) Source : L’Equipe

Les justifications de Canal + auprès de la LFP pour ne payer une partie des droits TV. Dans une lettre adressée à la LFP, Canal + a justifié son refus de paiement d’une partie des droits TV à la suite de la suspension de la Ligue 1 https://t.co/NczOU71IE0 pic.twitter.com/QwUVWPP2Nd — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 27, 2020

OM : Le message de Valentin Rongier

Dans un entretien vidéo donné à Canal +, Valentin Rongier s’est exprimé sur la situation des soignants en France… Il pense que le mot « héros » est bien choisi !

Ce vendredi, Valentin Rongier a donné un entretien à Canal +. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a répondu aux questions d’Olivier Tallaron en cette période de confinement.

Quand on dit le mot héros, c’est la véritE — RONGIER

Avec de nombreux messages sur les réseaux sociaux pour les soignants, le journaliste a évoqué ce sujet avec l’ancien nantais. Selon lui, il faudrait que leurs conditions de travail soient améliorées…

« J’aimerais sortir pour les applaudir mais il n’y a personne autour de chez moi à moins de 500 mètres ! Du coup, personne ne va m’entendre. C’est facile de parler, de dire qu’ils font un boulot fantastique… Mais j’ai ma belle-soeur qui est infirmière et qui nous raconte son quotidien. Quand on dit le mot héros, c’est la vérité. Ils prennent des risques, ils font des sacrifices que peu de personnes oseraient faire. Quand elle rentre, elle se déshabille au pas de la porte et elle va se coucher, elle n’a pas de contact avec mes neveux ni mon frère. J’ai beaucoup de respect pour eux et même si je ne suis personne pour le dire mais ce serait bien d’améliorer leurs conditions de travail. »

Valentin Rongier – Source : Canal +