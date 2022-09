OM : La mise en garde d’un préparateur physique avec le style Tudor…

Dans un entretien accordé à la Provence, Didier Farrugia l’ancien préparateur physique de l’OM s’inquiète de l’enchaînement des matchs et craint une baisse de régime de certains joueurs de l’effectif.

Depuis le déplacement à Nice (0-3), l’OM a enchainé sept rencontres en jouant deux matchs par semaine. Ce rythme ne va pas faiblir au retour de la trêve internationale puisque le club phocéen va enchaîner 10 matchs en l’espace d’un mois. Dans les colonnes de la Provence, l’ancien préparateur physique de l’OM, Didier Farrugia redoute une baisse de régime de certains joueurs. Il estime que les deux prochains mois seront décisifs. Il est également revenu sur la méthode du nouvel entraineur de l’OM, Igor Tudor. S’il reconnait une forme d’exigence nécessaire au plus haut niveau, il craint que la rigueur imposé par l’entraineur Croate ne pousse certains joueurs dans le rouge très tôt dans la saison.

« Même si les fameuses datas ont déjà dû souligner que certains joueurs étaient dans le rouge, Tudor opérant peu de roulements jusqu’ici. Au cours de la première semaine de coupure, j’aurais programmé de la régénération pour les joueurs n’étant pas partis en sélection ; la deuxième, j’aurais travaillé sur la vitesse. (…) Je ne serais pas allé chercher des pics de performance. Les joueurs sont trop sollicités, avec un match tous les trois jours depuis bientôt deux mois. Ils ont très peu de plages de régénération. À ce rythme, les internationaux vont faire 65 à 68 matches dans l’année. C’est énorme. (…) Octobre-novembre, c’est l’heure de vérité. On est en permanence dans le réajustement, plus que dans la projection. On doit pouvoir répondre en fonction de la fatigue des uns et des autres. Le seul moyen de les maintenir et de ne pas avoir des gars trop fatigués, c’est de les mettre dans des conditions d’entraînement où tu vas conserver le taux d’énergie et de performance sans aller au-delà ; donc, tu travailles toujours un peu en dedans pour ne pas créer de la fatigue supplémentaire. Tudor a intérêt à faire plus. Il travaille à l’italienne, beaucoup sur la puissance aérobie, la musculation. Ça permet à l’effectif d’avoir une puissance d’impact en match. » Didier Farrugia, ancien préparateur physique de l’OM – Source : la Provence (28/07/2022)

Les joueurs sont rincés

« Il y a plusieurs alertes à l’OM. Physiquement, je vois des joueurs rincés. La trêve internationale va leur faire beaucoup de bien mais ils sont quand même épuisés. Individuellement, beaucoup de joueurs plongent. Je ne sais pas si c’est liés mais ce n’est pas impossible. Dès que les cols deviennent hors-catégorie, cela devient beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si c’est seulement un coup de mou ou s’il faut s’en inquiéter. Il y a quelques dossiers qui pourraient alerter dans les prochaines semaines. » Jérôme Alonzo – Source : L’Équipe du Soir (18/09/2022)