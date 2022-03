L’Olympique de Marseille a égalisé face au FC Bâle (1-1) grâce à un très beau but de Cengiz Under en seconde période. Un but à voir en images ci-dessous :

Cengiz Under attigi golle takimina Basel karsisinda beraberligi getiriyor⚽️ pic.twitter.com/w4DnTrjQQf — Türk Gurbetçi Futbolcu Performansları🇹🇷🌐 (@TGFP__) March 17, 2022