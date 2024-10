Ballon d’Or 2024 : un ex OM dans le classement !

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 s’est tenue ce lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Pour la première fois de sa carrière, Rodri, le milieu de Manchester City, a été couronné. Cet événement a également mis en lumière la présence de William Saliba, ancien joueur de l’OM, qui a terminé à une belle 24e place.

William Saliba, actuellement défenseur à Arsenal, a connu une saison exceptionnelle, consolidant sa réputation sur la scène internationale. Son parcours depuis son passage à l’Olympique de Marseille témoigne d’un développement remarquable. La 24e position au Ballon d’Or 2024 est une reconnaissance de son talent et de son engagement sur le terrain, le plaçant parmi les meilleurs joueurs du monde.

Le TOP5 du Ballon d’Or 2024

La soirée a également été marquée par le boycott du Real Madrid, dont les joueurs ont décidé de ne pas assister à l’événement suite à l’absence de Vinicius Jr, pressenti comme le grand favori. Malgré cette controverse, le gala a révélé le classement complet du Ballon d’Or :

Rodri (Manchester City/Espagne) Vinicius Jr (Real Madrid/Brasil) Jude Bellingham (Real Madrid/Angleterre) Dani Carvajal (Real Madrid/Espagne) Erling Haaland (Manchester City/Norvège)

La 24e place de William Saliba au Ballon d’Or 2024 illustre l’importance de son rôle dans la défense d’Arsenal et son impact dans le football européen. Sa capacité à évoluer au plus haut niveau et à rivaliser avec des joueurs d’élite fait de lui un joueur à suivre pour les saisons à venir. A noté que Kylian Mbappé n’est que 6e du classement.

Le reste du classement du Ballon d’Or 2024

6e. Kylian Mbappé (Real Madrid/France)

7e. Lautaro Martinez (Inter/Argentine)

8e. Lamine Yamal (FC Barcelone/Espagne)

9e. Toni Kroos (Real Madrid/Allemagne)

10e. Harry Kane (Bayern Munich/Angleterre)

11e. Phil Foden (Manchester City/Angleterre)

12e. Florian Wirtz (Leverkusen/Allemagne)

13e. Dani Olmo (FC Barcelone/Espagne)

14e. Ademola Lookman (Atalanta Bergame/Nigeria)

15e. Nico Williams (Athletic Bilbao/Espagne)

16e. Granit Xhaka (Leverkusen/Suisse)

17e. Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay)

18e. Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentine)

19e. Martin Odegaard (Arsenal/Norvège)

20e. Hakan Çalhanoglu (Inter/Turquie)

21e. Bukayo Saka (Arsenal/Angleterre)

22e. Antonio Rüdiger (Real Madrid/Allemagne)

23e. Ruben Dias (Manchester City/Portugal)

24e. William Saliba (Arsenal/France)

25e. Cole Palmer (Chelsea/Angleterre)

26e. Declan Rice (Arsenal/Angleterre)

27e. Vitinha (PSG/Portugal)

28e. Alex Grimaldo (Leverkusen/Espagne)

29e. Mats Hummels (AS Rome/Allemagne)

29e. Artem Dovbyk (AS Rome/Ukraine)

Conclusion

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 a non seulement sacré Rodri, mais a aussi permis de mettre en avant des talents émergents comme William Saliba. Avec sa 24e place, Saliba prouve qu’il est l’un des défenseurs les plus prometteurs du football moderne, et son avenir s’annonce radieux.