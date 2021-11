Ballon d’Or : Milik dévoile qui le mérite à ses yeux… et cela va faire plaisir aux supporters de l’OM !

Alors qu’il a accordé un entretien à Prime Video, Arek Milik sur le prix du Ballon d’Or. Et l’attaquant de l’Olympique de Marseille a snobé la star du PSG Lionel Messi…

Invité à répondre sur le prochain vainqueur du Ballon d’Or, dont le nom sera dévoilé ce lundi, Arek Milik n’a pas dirigé son choix vers Lionel Messi. En effet, le buteur de l’Olympique de Marseille a désigné son compatriote et compère sur le front de l’attaque en sélection polonaise ; Robert Lewandowski. Un choix qui devrait plaire aux supporters de l’OM, pour avoir écarté la star du Paris Saint-Germain…

Je suis confiant pour Lewandowski, il mérite le Ballon d’Or — Milik

« Je suis confiant pour Lewandowski, il mérite le Ballon d’Or. Je ne comprends pas comment cela pourrait lui échapper. L’an passé, France Football n’a pas décerné le trophée et sur les deux dernières saisons, il a été le meilleur et a beaucoup gagné. Pour moi, il mérite de gagner d’un point de vue sportif et populaire car il est très connu. J’espère qu’il le remportera » Arek Milik — Source: Prime Video (26/11/21)