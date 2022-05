Bamba Dieng égale un record vieux de 10 ans à l’OM !

Entré en première période pour remplacer Bakambu, Bamba Dieng s’est illustré en marquant un superbe but d’une passe d’Ünder. La Ligue 1 nous livre une statistique sur l’attaquant sénégalais !

L’Olympique de Marseille a remporté son match face à Lorient ce dimanche ! Grâce à Bamba Dieng, Guendouzi puis Gerson, les Marseillais remontent à la deuxième place du championnat, juste derrière le Paris Saint-Germain.

Lors de cette rencontre, Cédric Bakambu s’est blessé, laissant ainsi Bamba Dieng entrer. Le Sénégalais s’est illustré en marquant un joli but sur un centre de Cengiz Ünder. Ce but est entré dans l’histoire de l’OM puisque l’attaquant a égalé un record vieux de 10 ans.

Un but et une passe décisive pour Dieng face à Lorient

La Ligue 1 nous informe via un tweet que Bamba Dieng est le premier joueur à marquer un but en entrant lors de la première mi-temps depuis Lucas Mendes ! Ce qui est sûr, c’est que Bamba Dieng a une nouvelle fois prouvé qu’il pouvait être efficace devant le but. Avec une réalisation et une passe décisive, le jeune marseillais a livré une prestation très intéressante face à Lorient.

Bamba Dieng est devenu le 1⃣er remplaçant de l’@OM_Officiel à marquer en première période dans l’élite depuis Lucas Mendes en 2013 💪#FCLOM pic.twitter.com/m4GW3AEygA — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 8, 2022

Dieng sera un futur grand et un joueur qui sera demandé par des grands clubs — De Bono

« Lui mettre la pression ? C’est bien beau mais il faut le faire jouer aussi. On a laissé du temps à Gerson qui a coûté 20 millions au club. On a laissé plus ou moins de temps à Luis Henrique. On a laissé plus ou moins de temps à Milik. Pourquoi on veut brûler de suite le petit Dieng ? Moi, je pense qu’il faut lui laisser le temps de jouer. Personnellement, je pense que sur ses qualités, ce sera un futur et un joueur qui sera demandé par des grands clubs. C’est mon point de vue. Il a ce potentiel là. Mamadou Niang disait que c’était une bombe atomique. Il a quelque chose. ll lui faut du temps et de la confiance. Je ne pense pas qu’il ne soit pas motivé. Il n’est pas bête du tout » Jean-Charles De Bono– Source : Football Club de Marseille