Basile Boli : « J’étais l’ennemi juré de l’OM! »

Le média « Brut » à suivi Basile Boli dimanche dernier pour le match face à Rennes. Ils en on profités pour discuter de sa carrière, de son fameux but ainsi que de son arrivée à Marseille.

Quand le journaliste évoque l’amour des supporters marseillais pour lui, Boli répond qu’il « fait partie de leur vie, de leur histoire aussi. » Il continue en se disant » naturalisé marseillais. Ils m’ont adoptés, ils m’ont donné plus que ce que je leur ai donné en fait ! Je ne savais pas ce que c’était les kops. Toute cette puissance de la Méditerranée, je l’ai comprise à partir d’ici quoi. C’est pas des supporters, c’est le peuple ! »

Le peuple marseillais, la puissance de la Méditerranée et le but trente ans après

Il évoque également son fameux but du 26 mai 93 qui occupe souvent ses pensées et ses discussions :

« J’y pense parce que c’est le but qui m’a amené dans l’histoire. Et en même temps c’est le but qui a fait qu’un club français a gagné une fois la coupe d’Europe. J’y pense pas tout les jours mais bon, on me le fait savoir tout les jours! Ce qui me fait chaud au cœur c’est, trente ans après, de voir des gamins de sept/huit ans me raconter mon histoire. Ils n’étaient pas encore en projet, mais ils me racontent mon histoire. C’est beau quoi! » Basile Boli – source : Brut – 22/09/2022

« J’étais pas aimé ici ! »

S’en suit une question a propos de son arrivée à l’OM racontée dans son livre où il avait écrit que les premiers mots entendus après son arrivée étaient » Boli, tu pue, va te laver le cul » :

« Ouai, mais parce que j’étais l’ennemi juré de l’OM ! Parce que quand j’étais à Auxerre, c’est vrai que je mettais pas mal de coups aux attaquants, surtout en l’occurrence Jean-Pierre Papin. Et j’étais pas aimé ici. Mais il m’avait averti Tapie ! Il m’avait dit » Tu n’est pas aimé à Marseille, mais si tu les as vraiment, tu va leur montrer sur le terrain » et c’est ce que j’ai fait! Ce que j’ai vécu, c’est le feeling, déjà entre copains et l’envie de partager plein de choses autour du sport, surtout la musique qui nous reliait et l’ambition d’aller gagner des trophées ! » Basile Boli – source : Brut – 22/09/2022

Il conclue son interview en évoquant ses activités actuelles, partagées entre son projet de campus « sport études » à travers la France ainsi que son poste d’ambassadeur de l’OM.

Retrouvez la vidéo ci-dessous :