BATTRE NÎMES, D’ABORD !

Voilà vé, on reprend l’ordinaire après les cimes du Truffé des Champions. Les qataris se sont tellement délectés avec leur victoire. Leur prestige (en bois) éclaboussait la LFP en voie de clochardisation, avec en tête de gondole, ce brésilien ignare et confondant de bêtise.



Notre président Jacques-Henri Eyraud vibrait de plaisir au défilé devant lui de ses joueurs préférés qui venaient récupérer leur breloque, ceux de la capitale bien sûr, vu que pour lui il n’est bon bec que de Paris, au point qu’il en a infiltré des ressortissants à tous les postes stratégiques de notre club.



Dans quel état est l’OM ?



Nos joueurs seront-ils remis de ce match qu’ils ont dû disputer à fond et qui pourrait peser dans leurs guiboles aujourd’hui ? C’est la première question que nous devrons nous poser. Lens, c’est loin. Il a plu pendant tout le match, il fait un tel froid à Marseille qu’on imagine que c’était pire là-haut. Voilà qui peut avoir laissé des traces.



Mais tout cela ne doit pas constituer des excuses dans le cas d’une contre-performance. L’OM est largement au-dessus du voisin gardois et il n’est pas question de voir autre chose qu’une victoire. Un nul contre la lanterne rouge du championnat serait incompréhensible. Mais avec l’OM… et surtout contre Nîmes… on a parfois vu de drôles de scenarii. Mèfi.



Mandanda ne sera pas là pour faire l’arrêt décisif au cas où. Amavi n’est toujours pas prêt. Payet n’est peut-être pas en mesure de faire deux matchs d’affilée comme titulaire, selon AVB, et il faut dire que bien que buteur mercredi, il n’a pas forcément brillé sur la pelouse de Bollaert.



Milik prochaine recrue ?



Milik sera-t-il bientôt le nouvel avant-centre de l’OM ? L’info de l’éventuelle imminence du transfert, annoncée par La Provence, a chauffé sur twitter. Je vais vous confier que je n’ai pas d’avis. Dans quel état est-il ? Suffisant pour être immédiatement opérationnel, avec une condition physique qui ne réclame pas des semaines de réathlétisation ? Au-delà des qualités qu’il a déjà pu démontrées, je suis incapable de dire si c’est le bon pari à tenter et je fais une confiance totale à Longoria. Il me plait Longoria, ce technicien du XXIe siècle qui rejette dans les oubliettes l’ex-joueur élégant, trop poli pour être entraîneur, qui occupait jadis en principe le poste de directeur sportif dans les clubs au siècle dernier.



Que signifierait le recrutement retentissant de Milik par rapport aux intentions de McCourt, alors que non seulement les caisses du club sont vides, mais aussi celles de la Ligue ? Voilà qui pourrait encore diviser la communauté des supporters.



Une soirée en Live



Vente, pas vente. Qui serait pro-vente, qui serait anti ?

La question a occupé une grande partie du Live sur Periscope, et donc Twitter, qu’organisaient hier les collègues de Massilia Football (@DreamMassilia). L’occasion de discussions qui ne cesseront de s’alimenter tant qu’une vente du club n’interviendra pas. Je recommandais à chacun dans un de mes derniers billets, de garder son sang-froid sur la question, après avoir été choqué du traitement injurieux subi par Thibaut Vezirian, lequel avait avancé que selon ses infos, une négo exclusive avait bel et bien commencé entre McCourt et un candidat-repreneur. Merci à l’équipe organisatrice de ce format de m’avoir donné l’occasion de préciser mon propos.



Je dois dire qu’on a vécu une drôle de soirée, où régnait ce climat nouveau qu’entraîne cet exercice du Live, où les intervenants peuvent s’adresser quasiment sans filtre à leurs interlocuteurs. L’autre invité était Romain Canuti et il fût ainsi sous le feu des questions pendant un long moment.



Lui était reproché le sentiment qu’il dénigre ceux qui avancent l’idée d’une vente en cours. Il a subi aussi une sorte de recadrage sur son manque de mordant auprès de l’OM Officiel, prenant au passage pour tous les journalistes qui ne creusent pas assez sur les personnes placées aux postes clés de l’actionnariat olympien (Cook, Aldridge). Poussé dans ses retranchements au point d’aller dans les cordes, reconnaissant spontanément le travail du FC Marseille sur les questions économiques, ses qualités d’éloquence lui ont permis de s’en sortir et même d’obtenir à la fin le respect de ceux qui voulaient lui porter la contradiction. C’était pas gagné, il était très attendu. Mais c’est à chacun de se faire une idée.



La soirée semblait se terminer, et alors que je prenais congé de l’assistance, voilà que Thibaut Vezirian débarquait, le dialogue se poursuivant entre les deux au-delà de minuit. Soirée plaisante et intéressante que vous pourrez réécouter en replay aujourd’hui.



À la vérité, on l’attend tous cette vente. On a faim d’un nouveau projet, d’un actionnaire avec des moyens et de véritables ambitions, qui permettrait à notre club de remonter sur le toit de l’Europe.



En attendant, essayons de battre Nîmes, on verra bien après pour le reste.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert