« Beaucoup de Marseillais pensent que c’est facile de jouer à l’OM, mais… »

Marseillais de naissance, le milieu français s'est exprimé sur l'aspect émotionnel et l'impact que peut avoir le Vélodrome sur les jeunes joueurs qui ont grandi dans cette ville.

Hugo Magnetti, milieu de terrain à Brest, était l’invité de notre émission Débat Foot Marseille. Natif de la région, il s’est exprimé sur la difficulté et la pression que pouvaient ressentir les jeunes joueurs issus de Marseille, lorsqu’ils jouent au Vélodrome et au club. « Il y a beaucoup de Marseillais qui pensent que c’est facile de jouer à l’OM, surtout pour des mecs de la région qui aiment le club. Ils ont tellement envie de performer et de bien faire pour leurs amis, leurs familles, leur club, que des fois l’enjeu prend le pas sur le jeu. »

« Gigot, cette saison, on peut pas non plus tout jeter à la poubelle »

Un contexte sportif qui aura réussi à quelques uns des joueurs. « Ce sont des ajustements à faire. Je prends l’exemple de Kamara ou Lopez qui ont su garder cette pression et performer quand même. Il y en a où c’est plus compliqué. Je pense à Gigot, mais la saison avec Tudor il fait une grosse saison, et cette saison, on peut pas non plus tout jeter à la poubelle, mais voilà. Pareil pour Ndiaye, c’est son club de cœur. Ce sont des joueurs qui ont le niveau et le potentiel mais le contexte peut jouer », explique le milieu brestois.

« l’entourage peut graviter dans la tête avant un match »

« C’est une question d’émotions et de pression mais il y a aussi l’entourage, quand tu sors dans la rue et que tu connais tout le monde depuis ton enfance, ça peut graviter dans la tête avant les matchs. » Un contexte marseillais qui participe à cette ambiance passionnelle omniprésente pour les supporters de l’OM.