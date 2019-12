Belle influence face à Nîmes, l’arbitre du match désigné, et Benatia en colère contre Anigo… Les 3 infos OM de ce mardi !

Forte influence au Vélodrome, l’arbitre pour le match face à Nîmes désigné, et Benatia qui en veut à Anigo… Les 3 infos OM de ce mardi !

Du monde attendu au Vélodrome pour le dernier match de 2019 : OM – Nîmes

L’OM est second de Ligue 1 et affiche un visage conquérant sur le terrain. Un contexte qui attire les foules pour le dernier match de l’année 2019 au stade Vélodrome face au Nîmes Olympique….

Selon la Provence, l’OM espère près de 55 000 supporters lors de ce dernier match de l’année 2019 au stade Vélodrome, samedi soir face à Nîmes. Le quotidien régional précise que le club olympien a déjà commercialisé 50 000 billets (abonnés compris).

55000 supporters attendus face au Nîmes Olympique ?

L’OM détient la moyenne la plus haute en Ligue 1 cette saison avec 51142 spectateurs de moyenne présents au stade Vélodrome. Le podium est complété par Lyon et le PSG…

Taux de remplissage officiel par club lors de la saison 2019/2020 (source : LFP)

Position Club Moyenne Capacité commerciale 1 Olympique de Marseille 51 142 66 226 2 Olympique Lyonnais 48 635 57 206 3 Paris Saint-Germain 47 472 47 929 4 LOSC 33 689 49 082 5 RC Strasbourg Alsace 24 761 26 109 6 Stade Rennais FC 24 754 29 194 7 AS Saint-Etienne 24 677 42 000 8 FC Nantes 24 187 35 550 9 Girondins de Bordeaux 23 349 41 458 10 OGC Nice 19 913 35 596 11 FC Metz 16 826 25 865 12 Montpellier Hérault SC 15 188 22 000 13 Toulouse FC 14 243 33 033 14 Stade Brestois 29 13 917 15 012 15 Dijon FCO 13 031 15 459 16 Stade de Reims 12 954 20 546 17 Nîmes Olympique 12 632 15 788 18 Amiens SC 11 711 12 999 19 Angers SCO 9 907 13 771 20 AS Monaco 7 421 16 500

Les 125 meilleures affluences de l’OM au Vélodrome en matchs officiels (1/2)#TeamOM 🔘⚪ pic.twitter.com/OLHkIccpYf — DROIT AU BUT TV (@DROIT_AU_BUT_TV) August 12, 2019





OM – Nîmes : Un arbitre avec de bonnes statistiques pour les marseillais…

L’OM jouera son dernier match de l’année civile 2019 au stade Vélodrome ce samedi face à Nimes. Les arbitres de cette rencontre ont été désignés par la Ligue…

La rencontre OM vs Nîmes de ce samedi qui se jouera pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 sera arbitrée par François Letexier. Le jeune arbitre de 30 ans sera assisté par Cyril Mugnier et Hicham Zakrani. Jérôme Brisard sera le quatrième arbitre et l’assistance vidéo sera assurée par Benoît Bastien et Hamid Guenaoui.

Letexier était déjà l’arbitre de Toulouse – OM cette saison

François Letexier a arbitré l’OM à 9 reprises en Ligue 1, ça sera la deuxiéme fois cette saison. Les six premiers matches se sont soldés par des victoires de l’OM, il y a eu ensuite deux défaites face à Nantes et Reims avant une victoire face à Toulouse (0-2) cette saison. Au total, ce dernier a arbitré l’OM 11 fois, pour 7 succès marseillais, 1 nul et 3 défaites…

L’arbitre du match #OMNO sera François Letexier, la VAR sera assurée par Benoît Bastien et Hamid Guenaoui #TeamOM pic.twitter.com/uit0TGKGCH — Univers Marseillais (@UniversOM13) December 17, 2019





Ex OM : Benatia explique pourquoi il n’a toujours pas digéré une décision de José Anigo

Dans l’émission « Le Vestiaire » sur RMC Sport, l’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern, Medhi Benatia est revenu sur un épisode douloureux qu’il vécu à l’OM, lorsqu’il était au centre de formation et qu’il n’a toujours pas digéré :

Invité dans l’émission « Le Vestiaire » sur RMC Sport, l’international marocain Medhi Benatia a confié qu’il en voulait toujours à l’ancien directeur sportif de l’OM José Anigo de l’avoir exclu du groupe de minots qui avait fait le déplacement à Paris pour affronter le PSG à la place de l’équipe professionnelle en 2006 :

C’est pour cela que je lui en veux encore — Medhi Benatia

« A l’époque, j’étais surclassé dans toutes les catégories de jeunes, j’étais capitaine, je m’entraînais avec le groupe pro. Et il (Anigo) me renvoie avec la réserve pour une histoire tordue. Ensuite, il décide donc d’envoyer les jeunes au Parc. En toute modestie, s’il y en a un qui devait y aller, c’était moi le premier. Mais à l’arrivée, ils ont envoyé des mecs qui ne jouaient même pas en moins de 18 ans. Et moi, ils m’ont laissé sur le carreau, j’étais le seul à ne pas faire le voyage. A l’époque, j’étais jeune. Et je peux vous dire que c’est difficile pour un ‘enfant’ de vivre ce genre de choses, de voir tes potes à la télé alors que tu es le seul à ne pas partir. Tout ça pour une histoire d’agents… Ça, honnêtement, je n’oublierai jamais. C’est pour cela que je lui en veux encore. » Medhi Benatia – Source : RMC Sport