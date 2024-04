Benfica – OM (2-1) : Marseille reste en vie grâce à Aubameyang !

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 face au Benfica ce jeudi lors des quart de finale aller de Ligue Europa. Malmenés et avec encore une blessé (Merlin), les marseillais sont revenu à un but grâce à l’inévitable Aubameyang.

Lopez

Henrique Mbemba Gigot Balerdi Merlin

Veretout Kondogbia

Harit Aubameyang

Moumbagna

L’OM repart avec une compo en 3-5-2 avec le retour de Mbemba et la titularisation de Mbemba. Benfica montre rapidement qu’ils vont dominer la rencontre surtout techniquement. Mais finalement, l’OM arrive à tenir le choc et peut même opérer certains bons lancements même si la conclusion est toujours approximative. Après un quart d’heure de jeu le match est plutôt équilibré, c’est à ce moment que Rafa décide d’accélérer, il combine et se projette vite vers l’avant, Veretout trottine, le meneur de jeu contrôle et enchaine avec un pointu hors de portée de Lopez, Henrique est bien timide défensivement (1-0 / 16). L’OM avait réussi à équilibrer les débats mais encaisse dès la la première grosse occasion, même si Bah avait eu une situation en début de rencontre. Les marseillais vont réussir de belles amorces notamment sur de bons contrôles orientés d’Harit mais la suite est toujours décevante, Aubameyang n’est pas dans le tempo. Juste avant la mi-temps, Merlin se blesse et vient se rajouter à la longue liste des joueurs sur le carreau. L’ancien nantais semble souffrir, il laisse sa place à Ndiaye, Henrique passe à gauche, Veretout à droite. L’OM va devoir se montrer bien plus précis en seconde période…

Pas de justesse technique côté marseillais

Finalement l’OM revient dans un faux 4-5-1 avec un Ndiaye côté droit, Mbemba en faux latéral et Veretout retrouve sa place au milieu. Les marseillais ont deux contres mais encore une fois la dernière passe est mal assurée. Alors que Gasset s’apprête à faire un changement, le Benfica part en contre, Di Maria fixe, décale Neres, qui retrouve Di Maria plein axe, Veretout trottine encore une fois et l’ancien joueur du PSG marque (2-0 / 52′). La différence est là, la justesse technique est du côté portugais ! Ce but fait mal aux marseillais, Ounahi remplace Moumbagna (53′). Benfinca profite des espaces mais Tengstedt ne cadre pas. L’OM tente de réagir, Aubameyang est balancé dans la surface mais Mr Oliver ne siffle pas et la VAR confirme cette décision. Les marseillais partent en contre mais Veretout rate totalement sa passe (59′). Idem pour Ndiaye ou Henrique, les passes sont trop imprécises… ALors que Mbemba attend pour sortir, Ounahi lance Aubameyang en profondeur, cette fois l’attaquant va chercher le contre favorable, il fixe ouvre parfaitement son pied pour marquer (2-1 / 67′). Soglo remplace Mbemba et part côté gauche, Henrique repart à droite. Balerdi semble souffrir, crampes ? L’OM combine bien, Ounahi adresse un beau centre au second poteau pour Harit mais ce dernier rate encore son geste, rageant (73′). Le stade s’est éteint, on entend plus que les supporters marseillais, Aubameyang tente un coup franc direct mais ce n’est pas cadré (84′). Benfica n’y arrive plus depuis le but marseillais, le public portugais siffle même par moment. L’OM s’incline mais peut encore croire à la qualification.