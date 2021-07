Benfica – OM : La composition probable de Jorge Sampaoli (avec pas mal de recrues !)

L’OM dispute ce dimanche soir son 5e match de préparation d’avant saison 2021/2022. Pour cette rencontre face à Benfica, Jorge Sampaoli pourrait s’appuyer sur quelques recrues !

Pour ce cinquième match amical, Jorge Sampaoli pourrait utiliser son 3-4-3 habituel mais avec plus de recrues que lors de la dernière rencontre. En effet, les entrées de Luan Peres et de Mattéo Guendouzi ont été remarquées. Même chose pour Bamba Dieng qui a apporté de la profondeur dans une attaque qui en avait grandement besoin. Ces trois joueurs pourraient être récompensés et donc débuter la rencontre prévue ce dimanche soir.

LE ONZE DE SAMPAOLI

Mandanda

Alvaro – Balerdi – Luan PeresKamara Guendouzi

Payet Gerson

Ünder Henrique Dieng

Difficile de savoir comment Jorge Sampaoli va faire évoluer son équipe cette saison mais une chose est sûr, il semble vouloir continuer à jouer avec trois défenseurs centraux et des latéraux qui jouent haut. Pablo Longoria a été interrogé à ce sujet en conférence de presse, mais il n’a pas voulu répondre à la place son entraineur…

C’est une équipe versatile. Sampaoli a toujours été remarqué pour la versatilité de ses équipes

« Naturellement, depuis que Jorge Sampaoli est arrivé, on a commencé à projeter l’équipe de cette saison. On avait dit dans plusieurs conférences de presse que le vrai OM de Sampaoli commencera pendant la saison qui arrive. C’est une équipe versatile. Sampaoli a toujours été remarqué pour la versatilité de ses équipes. Lors de la construction de l’effectif, on doit s’adapter de la meilleure façon possible à l’engagement du coach et à la façon dont il veut jouer. Anticiper la façon dont il va jouer, ce n’est pas mon discours, c’est le discours du coach. Vous pourrez lui demander dès que vous aurez la possibilité de lui parler. Notre responsabilité, c’est surtout de recruter des joueurs pour donner au coach toutes les possibilités afin qu’il développe son idée de jeu. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (08/07/2021)

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Balerdi, Amavi, Caleta-Car, Saliba, Alvaro, Peres

Milieux :

Kamara, Gerson, Rongier, Guendouzi, Gueye

Attaquants :

Henrique, Dieng, Payet, Benedetto, De La Fuente, Radonjic, Under