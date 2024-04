Benfica – OM : Les carences du club portugais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va jouer un quart de finale de Ligue Europa dès ce jeudi face à Benfica. Le champion en titre au Portugal vient de s’incliner 2-1 face à son rival le Sporting, si les supporters rêvent d’un titre en Europa League, la presse portugaise a d’énormes doutes… comme à Marseille.

Si l’OM connait une saison bien difficile, c’est aussi le cas pour Benfica qui ne confirme pas sa grosse saison dernière. Interrogé par la Provence, le journaliste pour Record, Nuno Martins, a pointé du doigt les problèmes rencontrés par Benfica cette saison : « S’il avait battu le Sporting, Benfica aurait eu une dernière chance de continuer à rêver de gagner le championnat, après avoir perdu la coupe de la Ligue et avoir été éliminé en demi-finale de la coupe du Portugal quelques jours plus tôt. Il reste donc la Ligue Europa, mais les supporters de Benfica ont beau en rêver, je ne pense pas que ce soit réaliste. Benfica a bien commencé la saison en remportant la Super coupe. Mais le niveau affiché n’a jamais été le même que l’année dernière, lorsque Roger Schmidt avait surpris le Portugal avec son football offensif et pressant. Les départs de Grimaldo et Gonçalo Ramos n’ont pas été bien compensés et l’entraîneur n’a pas réussi à trouver une équipe de base ».A lire : OM : Roustan réclame une suspension de 6 mois pour ce dirigeant du PSG !

Quatre jours avant d’affronter l‘Olympique de Marseille en quart de finale de Ligue Europa, Benfica s’est incliné 2-1 sur la pelouse du Sporting lors de la 28e journée de la Liga Portugal. Un derby intense qui a démarré sur les chapeaux de roues avec l’ouverture du score dès la 1ère minute des locaux par l’intermédiaire de Geny Catamo.

Benfica a finalement réussi à égaliser grâce à Alexander Bah (45e) sur une passe décisive d’Angel Di Maria. Dans une rencontre indécise de bout en bout, Geny Catamo a inscrit un doublé à la 91e, offrant ainsi la victoire à son équipe.

À noter que le Sporting Portugal prend 4 points d’avance sur son rival en tête du championnat. Benfica reste toutefois solide dauphin avec un matelas de 9 points sur le 3e, Porto.