Betis – OM (1-1) : Un blessé, un nouveau système, et les deux buts !

L’OM affrontait le Betis Séville au Proact Stadium de Chesterfield ce mercredi pour son 4e match amical. Tudor a proposé un 3-5-2, Lopez s’est blessé…

Ce que l’on peut retenir

Tudor a proposé une équipe en 3-5-2 avec un milieu de terrain renforcé.

Les tops : Clauss, Gerson, Mbemba

Les flop : Gueye, Bakambu

Tudor estime que Dieng est son 5e attaquant dans la hierarchie

L’équipe est mieux physiquement

Quid du poste de latéral gauche ?

Le résumé

Tudor a décidé de changer de système en proposant un 3-5-2 avec Under piston gauche et Gueye au milieu. Le match est assez équilibré, les marseillais sont présents dans les duels même si ce sont les espagnols qui s’offrent les deux premières frappes cadrées mais sorties par Blanco. Payet trouve lui aussi le cadre sur un coup franc direct, sans danger (14′). L’OM va avoir de plus en plus de mal à sortir proprement le ballon au fil des minutes de la première période. Un bon centre de Clauss pour Guendouzi, puis un second du latéral droit pour Touré aurait mérités mieux (36′). Blanco fait son 3e arrêt suite à un corner et une tête (38′). Les marseillais sont plus incisifs dans la récupération haute, Payet est trouvé dans la surface, enchaine les feintes et centre pour Under qui est devancé (40′). 0-0 à la mi-temps…

Milik buteur, Lopez blessé

L’OM se fait surprendre sur un contre dès l’entame de la seconde période, Touré est un peu court mais finalement la frappe n’est pas cadrée (46′). Le Betis pousse et l’OM a du mal à ressortir le ballon. Under trouve Suarez dans la surface, il y a une faute mais l’arbitre signal un hors jeu du colombien (53′). Superbe sortie au pied de Pau Lopez, entré en seconde mi-temps, suite à un contre éclair suite à un corner (57′). Balerdi, Milik, Bakambu et Gerson entrent en jeu à la 63′. L’OM essaye de presser haut avec son nouveau duo d’attaquant. Lopez semble se blesser, il est remplacé par le jeune Simon (69′). Superbe décalage de Gerson, pour Clauss qui centre parfaitement pour Bakambu qui a bout portant ne cadre pas sa tête (81′). Suite à un bon centre de Gerson, Lirola centre en retrait pour Milik qui marque d’un contrôle raté (0-1 / 88′). L’OM panique un peu en défense, Rongier et DCC ne se comprennent pas, puis un centre au second poteau offre le but de l’égalisation à Rodri de la tête (1-1 / 90′). Petite bagarre après ce but suite à un gros chambrage de Joaquin sur Guendouzi. L’OM ne perd pas et Dieng ne joue plus…

Le but de Milik (0-1 / 88′)

🔥 Ouverture du score de l’OM en fin de rencontre. Belle action collective conclue par Milik sur une belle remise de Lirola. pic.twitter.com/c8J3AlSseH — RMC Sport (@RMCsport) July 27, 2022

Rodri égalise de la tête seul au second poteau (1-1 / 90′)

⚡️ Égalisation du Bétis en toute fin de match. S’en suit une échauffourée entre Joaquin et Guendouzi. L’Espagnol a tiré les cheveux du milieu marseillais. pic.twitter.com/61uKAebtjT — RMC Sport (@RMCsport) July 27, 2022

Pour son deuxième match de préparation Igor Tudor a cette fois opté pour un système avec un milieu en plus en 3-5-2. Clauss et Under étaient les pistons, Suarez en pointe soutenu par Payet et Gueye au milieu au coup d’envoi.

Le onze de la première mi-temps (3-5-2)

Blanco

Mbemba Gigot Touré

Clauss Guendouzi Rongier Gueye Under

Payet Suarez

Le onze de la seconde mi-temps

Lopez (Simon / 69′)

Mbemba Gigot (DCC / 75′) Touré (Balerdi /63′)

Under (Lirola / 80′) Guendouzi Rongier Gueye (Gerson /63′) Clauss

Payet (Bakambu /63′) Suarez (Milik /63′)