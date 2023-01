Bien sûr qu’on gagne !

C’est souvent la même chose le traditionnel 1/32e de Coupe de France.

Il y a le petit frisson du départ plein de cette espérance légitime de la regagner enfin, modéré par le fait que tu as tiré un petit club et qu’il n’est pas encore temps de vibrer. Tu le sais très bien au fond de toi que ça ne veut rien dire, que l’OM, ce poids lourd de l’élite est quelques fois allé au tapis contre des gringalets, mais tu chasses vite cette mauvaise pensée par un simple « ah non pas cette fois ».

Tu prends Hyères par exemple. Calé en milieu de tableau dans son championnat de Nationale 2, tu te dis qu’il faut quand même pas déconner, l’OM est sur le podium de la Ligue 1, vient d’aligner 4 victoires convaincantes, tu vas pas avoir d’appréhension. Tu espères juste que les pros de ton équipe n’ont pas pris pas le match à la légère au cours de la semaine, d’autant plus que Mourad Boudjellal s’est débrouillé d’attirer l’attention sur lui.

Vous avez entendu ses joueurs ? Vous savez s’ils se sont préparés spécialement ? Vous les connaissez ? Moi pas trop, à part Marvin Martin et Yoann Mollo le marseillais qui sauront motiver et guider leurs partenaires, il y a sûrement des mecs qui ont envie de se montrer, de prouver qu’ils valent peut-être mieux que la zone éloignée de l’élite dans laquelle ils évoluent. J’ai l’impression qu’on considère ce match comme déjà gagné. En cela, le glorieux ancien président du RC Toulon a eu raison de faire le pitre en pleurant pour les histoires de terrain. Ce n’était qu’un prétexte pour essayer d’embrouiller, sait-on jamais… sur un malentendu.

D’un autre côté, je n’imagine pas une seule seconde le colonel Tudor négliger ce match dans une compétition que sa direction lui a très clairement collée en objectif. Perdre contre Hyères, voire même patiner contre cette équipe ferait vraiment désordre, alors que nous sommes dans une séquence où tous les compteurs sont dans le vert. Il faut gagner, de préférence avec la manière.

Il faudra pour cela que Bamba Dieng affiche ses ambitions et son potentiel puisque le coach a annoncé sa titularisation. Ce sera un match capital pour lui compte-tenu du faible temps de jeu qui lui est accordé à ce jour. Mais il faudra aussi que Kaboré profite de la rencontre pour se remettre d’aplomb face à une opposition de moindre qualité. Nous serons bien sûrs attentifs à la composition, elle donne toujours des indications sur la manière de considérer le match.

En même temps, j’ai pas envie de m’étendre sur ce billet d’avant-match parce que j’ai l’impression qu’il n’en vaut pas trop la peine. Quand tu perds ce genre de match, tu t’en souviens pendant des générations. Quand tu le gagnes, il devient anecdotique, dérisoire, insignifiant. Bien sûr qu’on va gagner…. Bien sûr….

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert