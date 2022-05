Bilan de la saison OM : Les milieux ! #12hLiveFCM

Dans le cadre de nous 12h de live ce lundi, voici la deuxième partie du bilan des joueurs de la saison. On poursuit avec les milieux de terrain, avec comme invités Bruno Blanzat (journaliste France Bleau), l’artiste Frank Conte et notre ami BK !

La revue d’effectif les milieux (et le live de 12h) voir en images ci-dessous :

Egalement sur Twitch

 

Sommaire :

Kamara

Gerson

Rongier

Gueye

Guendouzi

