Bon plan mercato OM : Ayrton Lucas, enfin un latéral gauche solide ?

Le mercato estival 2023 est officiellement ouvert. En attendant les première recrues de l’OM (Kondogbia?), FCMarseille vous propose ses premiers bons plans mercato ! On commence par un latéral gauche brésilien.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Avec l’arrivée d’un nouvel entraineur, le latéral gauche sera l’un des gros chantiers de l’été pour Pablo Longoria et son équipe. Nuno Tavares reparti à Arsenal, l’avenir de Kolasinac incertain et un Amavi a relancer, l’affaire s’annonce complexe. Dans cette optique, Ayrton Lucas pourrait être une bonne option le couloir gauche…

FOCUS SUR Ayrton Lucas

Club actuel Flamengo Poste Latéral gauche Taille 1m80 Age 26 ans Valeur estimée par Transfermarkt 7M€

Qui est-il ?

Ayrton Lucas est un latéral gauche brésilien de 26 ans capable d’évoluer piston comme à gauche dans une défense à 4. Ce gaucher évolue à Flamengo au Brésil et a récemment honoré ses premières sélections internationales avec la Seleção.

Une quinzaine de millions, pour un des meilleurs brésiliens à son poste

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) a coché ce bon plan en défense. Journaliste pour RTL foot et spécialiste du foot brésilien, il nous décrit un joueur fiable, qui a franchit les étapes avec sa convocation récente en sélection et qui a une expérience de l’Europe :

« Comme bon plan, il y a le latéral gauche de Flamengo Ayrton Lucas, qui appartenait au Spartak Moscou il y a encore deux ans et qui a été officiellement et définitivement acheté par Flamengo l’hiver dernier. Ils l’ont acheté 7 millions d’euros, c’était un beau montant donc pour un transfert cet été il faudrait au compter un peu plus du double, entre 14 et 15 millions. Ayrton c’est un joueur qui au fil des mois a su gagner sa place de titulaire à Flamengo. Il était en concurrence avec Filipe Luis mais avec les nombreuse blessure de Luis il a su s’imposer et arpenter ce couloir gauche de la meilleure des manières. Il a été récompensé car il a été convoqué par le sélectionneur brésilien pour les deux matchs amicaux du Brésil au mois de juin, cela prouve que c’est l’un des meilleurs à son poste au Brésil. C’est un joueur qui a 26 ans et qui a cette capacité a enchainer les kilomètres et se retrouver à apporter le soutien offensif à ses partenaires. C’est un joueur qui a connu très peu de creux, sur les 35 matchs de Flamengo je crois qu’il en est à 30. Il a su enchainer les prestations et malgré les difficultés de Flamengo il a su conserver son bon niveau. Si Marseille devait regarder du coté du Brésil cela serait une très bonne pioche, ce joueur qui n’est plus un débutant de 20 ans, il a su gagner en expérience avec ce passage au Spartak Moscou puis le retour au Brésil dans l’un des meilleurs clubs du pays. »