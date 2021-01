Bon plan mercato OM : « C’est le meilleur choix possible » pour remplacer Sanson !

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. L’agent Olivier Gotteland, fin connaisseur du marché sud-américain nous propose un jeune milieu de terrain : Moisès Caicedo.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Précision importante, comme le dit Pierre Gerbeaud, pour recruter un de ses éléments, l’OM devrait au préalable se séparer d’un de ses extra-communautaire (Sakai, Benedetto, Luis Henrique ou Nagatomo). La réglementation de la LFP est stricte : seuls quatre joueurs dits extra-communautaires sont autorisés à être sous contrat dans chaque club de Ligue 1.

(re) FOCUS SUR MOISÉS CAICEDO

Club actuel Independiente (Equateur) Poste Milieu Taille 1m78 Age 19 ans Valeur Transfermarkt 5M€

« Je t’en avait déjà parlé. On en a parlé en Angleterre à Manchester United puis Brighton. ça ne s’est pas fait car il a trois agences différentes et c’est compliqué de finaliser le dossier. C’est le meilleur choix possible pour l’OM, on parle d’une somme de 5M€. C’est le meilleur rapport qualité prix. Pour rappel, Moisés Caicedo joue à Independiente del Valle, il a 19 ans, c’est un beau profil. C’est un box-to-box, il a une qualité de passe intéressante, il a un gros volume de jeu, il peut répéter les efforts.» Pierre Gerbeaud – source : Footballcubdemarseille.fr (29/01/2021)