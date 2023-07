Bon plan mercato OM : Deulofeu, un attaquant expérimenté accessible après blessure !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato estival 2023 est ouvert depuis quelques semaines et l’OM s’attend à un gros chantier. Après Kondogbia et Moreira, FCMarseille vous propose ses premiers bons plans mercato ! On commence par un attaquant espagnol expérimenté et versatile.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Avec l’arrivée d’un nouvel entraineur, le système de jeu de l’OM va changer et le secteur offensif aura surement besoin de renforts. Aussi, Alexis Sanchez semble s’éloigner de plus en plus de Marseille, alors Pablo Longoria et Javier Ribalta vont devoir proposer des profils à Marcelino pour rebâtir un effectif solide. Dans cette optique, le polyvalent Deulofeu pourrait être intéressant…

FOCUS sur Deulofeu

Club actuel Udinese Poste Avant-centre/Ailier Taille 1m77 Age 29 ans Valeur estimée par Transfermarkt 10M€

Qui est-il ?

Gérard Deulofeu est un attaquant espagnol droitier, polyvalent, qui peut évoluer à tous les postes sur le front de l’attaque et a même déjà joué comme deuxième attaquant.

Formé à la Masia, il a connu beaucoup de clubs en prêt notamment . Il s’est stabilisé à l’Udinese depuis octobre 2020 mais a connu ces dernières années beaucoup de blessures dues à une rupture du ligament croisé du genou subie en 2020 lorsqu’il jouait à Watford. En 2021-22 il a réussi une belle saison avec 13 buts et 5 passes décisives en 34 matches de Série A.

Un joueur du réseau de Longoria à un an du terme de son contrat, mais un joueur fragile à relancer ?

Notre invité David de @massilia1978 nous présente son bon plan mercato, un joueur que Pablo Longoria connait probablement bien avec ses réseaux italiens. Il ne devrait pas coûter très cher après une saison tronquée par une blessure et lorsqu’il joue il est tout de même performant (16 matchs de Série A en 2022-23, 2 buts et 6 passes décisives) :

« Il coche pas mal de cases car c’est un espagnol qui joue en Italie donc bien connu par Ribalta et Longoria. Il est pas mal blessé mais sinon statistiquement c’est très correct. Il peut jouer dans un système en 4-4-2 même sur un côté. Il n’a que 29 ans et c’est un peu un serpent de mer à l’OM. Avec Longoria les serpents de mers finissent toujours par venir. C’est à peu près 10 millions d’euros et il lui reste un an de contrat ».

A noter tout de même que Gérard Deulofeu, après un début de saison réussi, se remet d’une opération suite à une rechute de sa blessure au genou survenue en 2020. L’international espagnol (1 sélection) avait déjà connu pareille infortune en février 2021 quand il s’était blessé au genou, encore, quelques jours après avoir été transféré à l’Udinese. Il a d’ailleurs lui-même partagé à plusieurs reprises des clichés de ses genoux cicatrisés.