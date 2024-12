Bon plan mercato OM : Hamza Igamane, un talent brut en attaque !

Après une première partie de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’OM doit surtout vendre lors du mercato d’hiver. C’est la trêve hivernale et FCMarseille vous propose les habituels bons plans mercato !

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Un attaquant de 22 ans !

Hamza Igamane est un attaquant marocain de 22 ans, évoluant dans le club des Glasgow Rangers. Formé au FAR de Rabat, le marocain a rejoint le championnat écossais en juillet dernier, il a marqué 6 buts et donné deux passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues.

Hamza Igamane, un attaquant véloce et habile et bon des deux pieds

Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos), nous a glissé son nom et nous explique qui il est.

L’attaquant Marocain de 22 ans Hamza Igamane formé au FAR Rabat a fait partie de la sélection U23 vainqueur de la CAN U23… il a été l’un des artisans également du titre des FAR Rabat en Botola… Il a depuis cet été élu domicile en Ecosse au Glasgow Rangers. C’est un avant centre qui peut également évoluer sur les côtés en tant qu’ailier de percussion que ce soit à gauche ou à droite…

Sous les ordres de Philippe Clément l’ancien coach Monégasque il brille énormément. Tant en championnat où il n’a finalement pas mis longtemps à s’acclimater qu’en ligue Europa, Nice peut en témoigner. C’est un attaquant véloce et habile il est bon des deux pieds et malgré sa taille moyenne (1,81m) il est très droit de la tête. Depuis son arrivée en Écosse le joueur en est à 6 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres mais pour une bonne partie en tant que remplaçant… il est depuis quelques matchs indéboulonnables du 11 titulaire de part son activité et son rendement. Aujourd’hui il est coté 2,5 M€ montant pour lequel il est arrivé, cependant la PL se penche sur son avenir et des clubs comme Everton, West Ham et Tottenham ont fait savoir qu’ils étaient intéressés et ont envoyé plusieurs scouts le suivre.

Il n’en reste pas moins que son profil est intéressant parce qu’il a une capacité d’adaptation très importante et une faculté à se sortir de situations assez compliquées relativement facilement. C’est un joueur qui figure parmi la liste élargie du sélectionneur mais il est vrai que les Lions de l’Atlas sont plutôt fourni dans ce secteur de jeu mais il en est l’avenir à n’en pas douter. Les 4 attaquants qui sont appelé sont eux aussi prolifiques et avec une solide expérience donc pour la prochaine CAN sauf blessure ou surprise il n’en fera pas partie mais il est certain qu’il finira par s’installer avec le Maroc.

En conclusion, Hamza Igamane est un talent encore brut mais qui semble pressé de faire étalage de son talent en Europe… il est évident que l’été prochain il aura une pléiade de clubs qui seront à l’affût pour le recruter. Une opportunité de le faire avant que son prix ne flambe dans un contexte où les attaquants ont des prix qui grimpent très vite voir trop vite…