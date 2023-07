Bon plan mercato OM : Juan Gauto, une pépite argentine à faire progresser !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato estival avance ! Les premières recrues sont arrivées à Marseille et d’autres (Aubameyang ?) devraient encore débarquer à la Commanderie. Alors FCMarseille continue de vous proposer ses bons plans mercato. Aujourd’hui on continue avec une pépite argentine au poste d’ailier…

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Si le mercato de l’Olympique de Marseille avance actuellement avec les arrivées déjà enregistrées de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, le club veut continuer à se renforcer et est allé chercher Iuri Moreira pour renforcer son équipe de jeunes. Dans la même optique le jeune ailier de poche Juan Gauto pourrait être une option intéressante, lui qui n’a qu’une seule saison professionnelle dans les jambes en Argentine et une grande marge de progression.

FOCUS SUR Juan Gauto

Club actuel Huracan Poste Ailier gauche/droit Taille 1m70 Age 19 ans Valeur estimée par Transfermarkt 4M€

Qui est-il ?

Né en 2004 à Perito Moreno, Juan Carlos Gauto a été formé au club de Huracan et y a fait ses débuts en 2022. La même année il a été sélectionné pour la première fois avec les U20 en sélection argentine. Sur la saison 2023, il a disputé 29 rencontres avec Huracan pour sa première saison pleine en professionnel. Il est aujourd’hui vu comme la nouvelle sensation du football argentin.

Gauto, un diamant à polir

Olivier Gotteland, agent de joueurs français basé à Buenos Aires et observateur avisé du continent sud américain nous a parlé du jeune Juan Gauto, ce petit crack qui commence à faire parler de lui en Argentine. Un joueur dont les dirigeants voudront un gros chèque compte tenu de son inexpérience.

« Pur produit de la Quemita Huracan, ce jeune joueur évolue en première division avec l’équipe pro de Huracan depuis 2022. Petit ailier droit ou gauche, très rapide, dribbleur, percutant, voilà ses qualités principales. C’est un jeune talentueux qui a encore une belle marge de progression et qui devra muscler son jeu. Il devra s’étoffer physiquement et travailler sur sa dernière passe avoir moins de déchet et il aura un grand avenir professionnel devant lui.

Ce joueur de la sélection argentine U20 attire l’attention de nombreuses écuries européennes lors de ce mercato. Gustavo Mendelovich, vice-président actuel de Huracan, m’a indiqué que la clause du jeune joueur est de 10 millions. Est ce que beaucoup de clubs vont vouloir mettre 10 millions pour un joueur qui n’a qu’une saison en pro… Nous verrons bien. »