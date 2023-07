Bon plan mercato OM: Khellven, un latéral droit d’avenir pour épauler Clauss !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato estival marseillais 2023 est bien avancé ! Des grosses arrivées ont été réalisées mais il manque aux deux postes de latéraux des doublures à Jonathan Clauss et Renan Lodi. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato, on continue avec un espoir brésilien au poste de latéral droit.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Quatre arrivées de premier plan sur la Canebière depuis le débute de l’été, mais l’effectif de l’OM n’est pas bouclé. Les dirigeants olympiens cherchent encore activement un élément sur chaque flanc de la défense pour épauler Clauss à droite et Lodi à gauche. En ce sens le jeune Khellven, nouvel homme fort de Série A brésilienne depuis quelques mois, pourrait constituer une belle solution à droite…

FOCUS SUR Khellven

Club actuel Club Athletico Paranaense Poste Latéral droit Taille 1m76 Age 22ans Valeur estimée par Transfermarkt 7 M€ Qui est-il ? Khellven est un jeune latéral droit brésilien de 22 ans. Ce droitier doté d’une belle qualité de centre a débuté en pro avec l’Athletico Paranaense en 2019 est a progressé jusqu’à devenir le titulaire du poste depuis deux saisons. Il y a connu une finale de Copa Libertadores perdue contre Flamengo l’année dernière. Habitué à jouer comme piston ou latéral, il pourrait faire une jolie doublure à Jonathan Clauss

Une doublure à Clauss à moins de 10 millions ?

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) nous a proposé ce bon plan mercato en défense. Journaliste pour RTL foot et spécialiste du foot brésilien, il nous présente ce jeune latéral moderne qui progresse d’année en année au Brésil:

« Sur le poste de latéral droit, un jeune joueur qui a continué à performer depuis la saison dernière, c’est Khellven de l’Atlhletico Paranaense. Il vient d’être prolongé jusqu’à fin 2024 car jusqu’ici son contrat allait jusqu’à janvier 2024, ses dirigeants ont tout fait pour le conserver au moins une année supplémentaire et ne pas le voir partir libre ou négocier un départ à la baisse cette été. Il a 22 ans et depuis 2 ans avec son club il a su gagner ses galons de titulaire et s’imposer dans le couloir droit, avec un profil qui aime bien participer au jeu offensif, avec sa belle qualité technique et de pied droit. Dans le morphotype il ressemble un peu à Jonathan Clauss, ce n’est pas un gros gabarit mais il est plutôt vif et a cette capacité à enchainer les courses, répéter les efforts. Il a une très belle qualité de pied droit, capable d’apporter cette dernière passe ou ce dernier centre. L’Atlhletico Paranaense avait fixé un prix de départ à 6-7 M€ l’hiver dernier, cet été s’il devait y avoir des intérêts ça tournerait dans ces montants.« Dominique Baillif – source : FCMarseille