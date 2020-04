Bon plan mercato OM : Le prêt d’un solide milieu de terrain de Chelsea…

Nouvel extrait du DFM de la semaine dernière. Nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes étaient en compagnies d’Hervé Bercane (Centurion agency) et de Nassim Tireche (Stats Perform). Ce dernier nous donne un bon plan mercato pour l’OM…

[Ceci est une suggestion de notre invité, en aucun cas cette rubrique ne peut être considérée comme une rumeur ou info mercato OM]

C’est une rubrique habituelle sur FCMarseille. On vous propose des joueurs dont le profil pourrait apporter un plus à l’OM la saison prochaine. Nassim Tireche s’y est collé jeudi, il nous propose le milieu de terrain de Chelsea, prêté cette saison à Monaco, Tiemoué Bakayoko. Le milieu de terrain de 25 ans dispose d’une option d’achat mais pourrait retourner à Chelsea. Nassim estime que l’OM pourrait tenter d’obtenir son prêt, surtout dans l’optique de disputer la Ligue des Champions…

Bakayoko c’est un buffle — Tireche

« Un milieu de terrain dans le championnat de France prêté en Ligue 1 cette saison. Il joue à Monaco : Timoué Bakayoko. Je ne sais pas ce que Chelsea compte faire de lui, si on perd un milieu de terrain et que l’on doit recruter à ce poste. Il connait la Ligue des champions, le championnat de France, il est jeune. Si l’OM peut le prendre en prêt, parce que en transfert ce n’est pas possible. Il faut négocier son salaire, footballistiquement c’est un monstre, physiquement c’est un buffle. Si l’OM joue la Ligue des Champions, ça peut l’intéresser. » Nassim Tireche – source : FCMarseille

L’équipe de FCMarseille respecte le confinement afin de limiter la propagation du Coronavirus. Pour autant, nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol étaient accompagnés par Hervé Bercane (Centurion Agency) et Nassim Tireche (Stats Perform) pour un nouveau Débat Foot Marseille #DFM en live…

