Bon Plan Mercato OM : Nicolas Guerra, jeune attaquant chilien au profil d’un Agüero

André Villas-Boas veut un attaquant supplémentaire et disposerait d’une enveloppe financière pour ce poste. FCMarseille vous propose le profil du jeune attaquant chilien Nicolas Guerra…

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour ce mercato.

FCMarseille a contacté Juan Carlos Guerra et Olivier Gotteland, agents du joueur. Ils nous décrivent le style de Nicolas Guerra et son parcours…

Focus sur nicolas guerra

Club actuel Universidad de Chile Poste Attaquant Taille 1m76 Age 21 ans Valeur Transfermarkt 0,3 million

Guerra, il peut être un candidat à un poste de l’attaque de la sélection chilienne

«Nicolas Guerra est la nouvelle étoile du football chilien. Il est surnommé le « nuevo Kun ». Il a des similitudes au Kun Agüero l’attaquant de City. Sa taille, ses appuis, ses changements de direction rapides, ses appels contre appels sont comparables à Agüero. Il est doté du belle frappe puissante. L’intelligence de jeu est son point fort. Il est aligné régulièrement comme titulaire à la pointe de l’attaque du grand club chilien « la U du chile ». Toutefois, il faut rester humble et vigilant devant des comparaisons trop hâtives car il est encore jeune. Pour connaître le garçon et la famille, c’est un joueur qui garde la tête froide et travail beaucoup à l’entraînement. Globalement il doit prendre un peu de maturité, travailler son jeu de tête et il peut être un candidat probable à un poste de l’attaque de la sélection A chilienne dans les prochaines années. Il va exploser cette saison. » Olivier Gotteland – source : FCMarseille (03/09/2020)

Nicolas Guerra vu par son père

« Nico (Guerra) a commencé le football à l’âge de 9 ans à Cobreloa et à 14 ans il a rejoint l’Universidad du Chili. Il a fait ses classes inférieurs à la U et a réalisé ses débuts en équipe première à l’âge de 18 ans, sous les ordres de Guillermo Ayos. C’est un joueur intelligent dans ses mouvements, il joue bien dos au but, il se retourne vite… L’Universidad de Chile est un club qui fonctionne très bien, les équipes de jeunes disposent de très bonnes installations, d’excellents professionnels, de très bons courts, des accessoires, un domaine médical, des psychologues, des nutritionnistes, etc… Ils sont tous très préoccupés par leurs joueurs. Nicolas connaît évidemment l’Olympique de Marseille. Le club est considéré comme un des plus grand club d Europe au Chili… » Juan Carlos Guerra (père du joueur) – source : FCMarseille (04/09/2020)