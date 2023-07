Bon plan mercato OM : Nino, un patron de défense brésilien !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato estival 2023 est ouvert depuis un mois et l’OM peine à recruter. Alors que le président Longoria avait annoncé un mercato mouvementé, des pistes sont à étudier sur toutes les lignes et FCMarseille vous propose ses bon plans mercato ! Après Ayrton Lucas, Dybala, Deulofeu et Bourigeaud, on vous présente un défenseur central brésilien !

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Si Samuel Gigot et Chancel Mbemba ont prouvé la saison dernière en défense central, rien n’est fait dans ce secteur de jeu. Bailly est reparti à Manchester, Touré revient tout juste de sa première expérience en Ligue 1 à Auxerre et Balerdi n’a pas fait l’unanimité et l’arrivée de Marcelino pourrait rebattre les cartes avec un nouveau système de jeu. On vous propose alors Nino,un défenseur brésilien au profil de patron…

FOCUS sur Nino

Club actuel Fluminense Poste Défenseur central Taille 1m88 Age 26 ans Valeur estimée par Transfermarkt 7M€

Qui est-il ?

Marcilio Florencio Mota Filho est un défenseur central brésilien de 26 ans. Ce droitier d’1m88 est devenu une référence du championnat du Brésil à son poste. Défenseur solide, il a tout de même une belle qualité balle au pied et apporte une certaine sérénité en défense. Champion Olympique avec les espoirs en 2021, il a été convoqué avec la Seleção en juin pour la première fois mais n’a pas pu honorer ses premières capes car s’est blessé avant le rassemblement.

Un solide patron évalué à 7 millions d’euros ?

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) a coché ce bon plan en défense. Journaliste pour RTL foot et spécialiste du foot brésilien, il décrit un joueur qui a su progresser petit à petit en Série A brésilienne jusqu’à être convoqué en sélection.

« C’est un défenseur central, costaud, assez grand, très bon dans le un contre un mais surtout il se distingue des autres car il a une bonne lecture du jeu. Ce n’est pas un joueur qui est seulement dans le combat ou le duel, dans le placement et l’anticipation il est bon. Du côté de Fluminense cela fait trois saisons qu’il est véritablement un titulaire indiscutable et il est même le capitaine. Ses prestations et sa constance lui ont permis de s’imposer comme un des meilleurs au Brésil depuis deux saisons. Il a été récompensé par une convocation avec le Brésil pour les matches amicaux de juin, cela démontre ses qualités sur ces dernières semaines et derniers mois. Il était avec les espoirs aux JO à Tokyo, titulaire dans cette sélection. Dans une défense de l’OM il pourrait apporter un peu de sérénité. Il pourrait être titulaire tout de suite »