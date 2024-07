Bon plan mercato OM : un 9 colombien pour remplacer Moumbagna !

L’OM continue son mercato de folie et tente maintenant de renforcer son secteur offensif. Avec le départ probable de Aubameyang et un Moumbagna qui peine à convaincre, le club cherchera à recruter un attaquant de pointe. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

Aubameyang est plus que jamais sur le départ. Après avoir informé le club de son envie de départ, l’OM va devoir se remettre à l’attaque pour trouver un nouveau buteur. Alors que la piste de Alexis Sanchez et Nkethia ont été évoqués ces derniers jours, aucun de ces dossiers n’est pour l’instant à un stade avancé. Jhon Cordoba, buteur colombien, pourrait être une piste intéressante.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Un numéro 9 solide, Jhon Cordoba

Numéro 9 de 31 ans, Jhon Cordoba évolue actuellement au Krasnodar, en Russie, et joue pour la sélection colombienne. Il a joué 32 matchs cette saison et marqué 18 buts et délivré 6 passes décisives. Sélectionné pour la Copa America, il y a rayonné en marquant à deux reprises et en délivrant deux passes décisives en 6 matchs. Selon Transfermarkt, le joueur est évalué à 12 millions d’euros.

Jhon Cordoba, un buteur expérimenté

Notre confrère, Pierre Gerbeaud, nous en apprend plus :

Il sort d’une grosse saison en Russie. Il ne rentre pas forcément dans ce que je cherche l’OM, étant donné qu’il a 31 ans. Mais sur un projet de 2 ans, je pense que ça vaudrait le coup de le tenter. C’est un 9 qui sait faire beaucoup de choses, làa il est en Russie mais il a eu gros passage en Allemagne où il a joué pour Berlin, Cologne et Mayence. Il a complètement explosé, ses stats en sélection sont assez folles. Il compte 4 buts pour 8 sélections, ce qui est assez fou. Il est assez physique, capable de jouer dos au but et de remiser. C’est comme ça notamment qu’il fait sa passe décisive face au Brésil. Il est aussi capable de prendre la profondeur et de marquer, d’être un joueur de surface. Il a une palette assez complète, très intéressante. Ce n’est pas Lukaku non plus mais il est grand. Il pourrait rendre de grands services à l’OM, c’est un profil similaire un peu à Moumbagna. Donc s’il venait à partir, ce serait le remplaçant idéal. Il est plus tueur que le buteur olympien. Il pèse vachement sur les défenses adverses. Il peut être complémentaire avec un 9 mobile autour de lui, si tu as un meneur de jeu qui fait des passes ou qui se projette dans la surface ça peut être intéressant. C’est le moment où il est en train d’exploser en plus, ce qui augmenterait un peu le prix. Je pense qu’autour de 15 millions d’euros, ce serait possible.