Bon plan mercato OM: Un ailier norvégien pour remplacer Thauvin

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un ailier technique pour remplacer Florian Thauvin ?

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait avoir besoin de recruter dans le secteur de jeu offensif. Thauvin a décidé de rejoindre les Tigres, et l’avenir de Milik est en pointillé. Aujourd’hui, on vous propose un joueur norvégien qui évolue dans le championnat local ,que nous ont soufflé @EliteserienFr et @NordiskFootball : Aron Donnum.

FOCUS SUR Aron Donnum Club actuel Vålerenga Poste Ailier droit Taille 1m79 Age 23 ans Valeur estimée par Transfermarkt 800 000 €

Qui est-il ?

« Certes un peu plus vieux mais je me sens obligé de le présenter. Il évolue à Vålerenga sur le côté droit en attaque. Il est très à l’aise techniquement et n’hésite pas à dribbler 1 ou 2 joueurs. Pour le moment il est le joueur qui réussit le plus de dribbles par match en Eliteserien (4.2/match). Il se projette très bien et c’est lui qui, en général, mène la danse offensivement. Il débute très bien la saison avec 4 buts et une passe décisive en 6 matchs. Des performances récompensées puisqu’il a connu sa première convocation avec l’équipe nationale hier. Un dispositif en 4-3-3 lui convient le mieux. Il est estimé à 800k € et franchement pour un club comme l’OM ca peut être un bon remplaçant pour Thauvin. » @EliteserienFr – @NordiskFootball

Pourquoi Aron Donnum serait une bonne idée pour l’om ?

Aron Donnum est très abordable financièrement, à moins d’un million d’euros il y a possibilité de recruter un joueur de qualité. Sa percussion et sa qualité de dribble peuvent être un atout, surtout que ce genre de profil, à la pointe de l’attaque marseillaise n’est pas présent dans l’effectif marseillais, ou en tout cas ne l’est plus. Jorge Sampaoli a affirmé qu’il faudrait être inventif sur le marché des transferts, or, le championnat norvégien est très peu exploité par les écuries de Ligue 1, il pourrait y avoir de réelles opportunités, à bas prix.

Le bémol

Comme nous indique le spécialiste du football norvégien @EliteserienFr, le système où il s’épanouit le mieux est le 4-3-3. Or, Jorge Sampaoli n’est pas un adepte de ce dispositif, préférant évoluer avec 5 défenseurs. Le rythme du championnat norvégien n’est pas le même que celui de la Ligue 1. Il devra rapidement s’adapter à un nouveau style de jeu. Pas vu comme un titulaire en puissance, mais plutôt comme un élément capable de donner de la profondeur et de la qualité à un banc.